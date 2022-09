“Parecía el hombre araña” Las curiosas declaraciones del joven que se colgó en Transmilenio para discutir con su pareja

Gracias a Internet, a las redes sociales y a que en Bogotá suceden eventos que parecen sacados de una película de ficción, o en este caso de acción, se conoció un video que rápidamente se hizo viral por la ‘espectacularidad’ del hecho y lo confuso del contexto en que se dio, teniendo a una pareja de jóvenes como protagonista y a Transmilenio como escenario.

Seguramente usted ya sabe de que video estamos hablando, y si no lo había visto acá le contamos. En la grabación que hicieron otros pasajeros del servicio público y que se hizo viral gracias a las redes sociales, se puede ver a una pareja de jóvenes discutiendo en el bus de Transmilenio, esto no sería algo extraño, ya que las parejas suelen tener inconvenientes y a veces se encienden los ánimos.

Lo espectacular del video es que el joven llegó a la discusión colgando del bus, no está muy claro como pasó esto, pero en las imágenes se puede ver el vehículo en movimiento y el joven colgando por fuera del automotor en la zona de la puerta, como en una película protagonizada por Tom Cruise, o en alguna escena de Rápidos y furiosos.

El joven y sus llamativas declaraciones

Aunque mencionamos otras películas, el joven del que se desconoce su nombre, se comparó con el ‘hombre araña’ en unas declaraciones que hizo luego de que el video se viralizara y él quiso salir a dar su versión de los hechos. Lo primero que aclaró es que no es un ladrón, “yo no le quité nada, es que eramos pareja, yo qué le iba a quitar”, lo segundo y quizás lo que todos nos preguntamos, ¿cómo terminó colgando del Transmilenio en movimiento?

“Yo no me acuerdo la real cómo me monté, solo se que parecía el hombre araña”, dijo el joven, que por fortuna no tuvo ningún accidente en su maniobra. Por último agregó “a pesar de que mi nombre suene en todos lados, mi humildad nunca se va ir”.