Juanpis habló de las mascotas en el Congreso: “Los ricos no tenemos mascotas regulares”

Juanpis el personaje de Alejandro Riaño regresó a Twitter esta vez a apoyar al senador Alirio Barrera sobre la mascota que llevó al congreso esta semana. El pasado martes, 20 de septiembre, el senador Roy Barreras, presidente del Congreso de la República anunció que los senadores podrán llevar a sus mascotas al recinto y trabajar con ellos durante las jornadas. El anuncio se lo tomó muy en serio el senador y excandidato a la presidencia Alirio Barrera, quien llegó este martes, 27 de septiembre, al Congreso con su caballo llamado Pasaporte.

Juanpis no pudo dejar pasar el hecho y se pronunció en redes. “Chandas, for your information, los ricos no tenemos mascotas regulares como perros o gatos”. Igual acompañó el trino con una foto suya a caballo en la Plaza de Bolívar.

Cabe recordar Juanpis, que se ha caracterizado por ser un hijo de papi, mami, uribista y clasista que se la pasa humillando a todo el mundo, lo que sería la representación de varios colombianos.

Choque de Juanpis con el senador Polo Polo

El caso es que este personaje se ha vuelto uno de los más controvertidos en Colombia, sobre todo por la critica tan directa que hace y muchos han caído allí, por eso mismo Miguel Polo Polo, uno de los políticos más polémicos en redes sociales, se ha sentido humillado por las palabras de Juanpis, como se presentó el caso a principios de año. “Este comediante está utilizando su creación para atacar a todo el mundo de manera personal y se siente blindado porque, según él, es un personaje de ficción. Ataca a todo el mundo y cree que está bien porque lo dijo Juanpis” afirmó el joven.

Sin embargo, Alejandro afirmó que el único objetivo de Miguel, era conseguir votos “Estoy tan feliz en mi vida, haciendo tantos proyectos y tantas cosas buenas, que no voy a caer en estupideces para hacerlos visibles y que ganen votos. Hace mucho sé cómo trabajan.¡GRACIAS!” añadiendo que luego de las elecciones, con gusto hablaría del tema “El 14 de marzo [después de las elecciones legislativas] con mucho gusto digo lo que pienso. Yo no le voy a hacer campaña a NADIE. ¡Feliz día!” terminó por decir Juanpis dejando claro que la pelea y las discusiones entre os dos hasta ahora comienzan