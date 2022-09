Ex de Mauro Urquijo da fuertes declaraciones tras terminar su relación “ahora dice que no es gay”

Mauro Urquijo recordado presentador y actor colombiano ha pasado por una relación polémica con la modelo transgénero María Gabriel Isler. Desde el inicio de la relación se generó bastante ‘ruido’ por el hecho de que fuese con una mujer transgénero, aún más por el hecho de que Mauro estuvo casado anteriormente, con la también actriz Adriana lópez, con quien tuvo dos hijos.

Entre las polémicas que tuvo durante su relación más allá de su matrimonio, tambien se puede hablar de la vez en que compartieron una foto en redes sociales en la que estaban teniendo relaciones sexuales y no dejaron mucho a la imaginación, entre otros escándalos. Sin dejar de lado el tema de su separación que se dio de un momento a otro y en medio de una polémica.

En ese momento Isler contó que cuando llegó al apartamento que compartían con el actor, él no estaba y además se había llevado muchas de las cosas que tenían en el lugar. Aunque las cosas no terminaron como hubiesen querido ella hizo publicaciones en las que agradecía a Urquijo por haber tenido una relación de más de tres años.

El panorama actual

Aunque en el momento de la separación trataron de llevar bien las cosas y tratarse como amigos, con el paso del tiempo el ambiente se ha vuelto un poco más denso y así se puede ver por unas recientes declaraciones dadas por Isler, cuando se encontraba en una fiesta al parecer algo pasadas de tragos, junto a la influencer y empresaria Yina Calderón.

“Fue tan desagradecido ese hijue… malpa… ese, me pagó mal hijue...ese. Ahora dice que no es gay. Después de que me comío tres años, ahora no es gay”, se puede escuchar que dice Isler luego de que Calderón dice que ‘La sirenita’ le dedicará una canción al actor.