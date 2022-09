“No hay derecho”: pareja contaminó un río completo solo para saber el sexo de su bebé

Las revelaciones de sexos son bastante comunes en parejas embarazadas. Los familiares más cercanos generalmente son los que se enteran primero y son los encargados de formar tales celebraciones para que los papas y el resto de invitados sean los sorprendidos.

Muchas se llevan acabo en casas, en patios, con bombas, y hasta tortas que llevan el color por dentro. Sin embargo, esta pareja fue tremendamente criticada en redes sociales porque la pareja se pasó, definitivamente. El video fue compartido por los mismos padres.

Sus ambiciones llegaron demasiado lejos, pues pasaron por encima de la misma naturaleza y colorearon el río del color que deseaban.

La pareja se encontraba al lado de una cascada y desde arriba, decidieron lanzar un químico especial para que se tiñera de azul, mientras ellos se abrazaban.

En redes sociales los criticaron y se abalanzaron en contra de las personas que organizaron dicha celebración de esa forma “Que necesidad. Cuando faltan algunas neuronas, hacen este tipo de cosas” “A lo mejor ni es del tipo” aseguraron algunos.

Afortunadamente, El Ministerio del Ambiente de Brasil intervino en el caso. El río contaminado es Tangará da Serra y ya están buscando formalmente a los responsables de tal hecho terrible.

“La inspección investigará los daños ambientales causados por el material arrojado al agua. Si hay un crimen ambiental, los responsables serán acusados y podrán ser responsabilizados por un crimen ambiental” aseguró La Secretaría de Medio Ambiente del estado de Mato Grosso

Y es que no es para menos, pues definitivamente, en este tipo de cosas no se tienen porque tener compasión, sobre todo por la cantidad de contaminación que existe en todo lado, pues las personas parecieran no ser conscientes del cuidado que se debe tener al paso de los años con la misma naturaleza.