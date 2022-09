Mujer quiso ‘darlo todo en el perreo’ y luego no pudo levantarse

Los concursos de bailes en eventos y conciertos que hay en plazas o lugares abiertos. Muchas veces, los mismos organizadores suben a los asistentes para hacer concursos de baile. En esas, dos mujeres decidieron subirse para ‘darla toda’ y ganar, pero el show terminó más con risas que con gritos de emoción.

Lea también: Tremendo hueco en Guatemala se llevó dos carros y siguen sin encontrar los cuerpos

Generalmente, el género que más se pone en dichos concursos, es el reguetón, lo que emociona a muchas personas. Sin embargo, esta mujer salió como si hubiera salido de hacer todo un entrenamiento en el gimnasio, ya que le costó completamente caminar porque las piernas no le respondían.

El video, que se hizo virales en redes sociales, inicia con las dos mujeres agachadas y dándole la espalda al público, mostrando ‘sus pasos prohibidos’. A final de la canción, la mujer de rosado se levanta y espera normal para tomar la decisión de quién fue la ganadora.

Sin embargo, la otra mujer, desde un inició, mostró que le estaba costando levantarse, hasta el punto de que había terminado la canción y ella seguía abajo. Al final, fue otra compañera quien la ayudó a levantar. Pero eso no fue todo, lo más difícil fue caminar, lo que incuso le extrañó al mismo ‘host’ del evento, ya que le preguntó “¿es en serio?.

Lea también: Mateo Carvajal le puso una dura prueba a su hijo y no la superó

Las piernas simplemente no le daban y dicho video en redes sociales se ha vuelto tan viral, que muchos lo han cogido casi de meme “Sí soy y no he cumplido 30 todavía” “Jajajajajajaja le faltó calentar antes de hacer ese paso” “ya no podemos perrear como antes” “Mi nuevo emprendimiento será vender caltrate por Twitter, va ser mejor que vender mojarra” afirmaron algunos usuarios en internet.

Dicho video solo demuestra que el ejercicio y la buena alimentación son muy importantes.