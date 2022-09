Marcela Reyes responde a las amenazas del novio de Lina Arroyave

La situación está más que tensa con Marcela Reyes, Lina Arroyave y su pareja Chico Cruz quien en los últimos días por medio de indirectas y advertencias ha dejado saber públicamente su descontento con la DJ.

“B King controla la lengua de Marcela Reyes, dile a tu morra que no vuelva a hablar sobre un niño inocente o yo sí te hago sentir el infierno, yo apenas llevo poco de artista y toda una vida siendo maleante, así que ponte a ver… compa y llama a tu chaleco más pesado para que veas el poder de la malandrería mexicana y colombiana juntas”, dejó saber Chico Cruz en sus historias.

Pero ante esto Marcela Reyes decidió no inmutarse y salió al paso también en sus historias de Instagram para dar su postura y denunciar ante su comunidad digital la situación. Para la DJ la supuesta ofensa se dio tras lo que fue una malinterpretación de Lina Arroyave sobre sus palabras recientes.

“Aquí la cuestión es que no etiqueté a nadie, pero salen a sentirse tal vez identificadas, la pregunta aquí es qué tanto peso tienes tú tienes encima del pasado que te sientes aludido porque una persona a la que le hiciste daño se exprese. Yo jamás me metería con un niño porque soy mamá de uno, porque con los hijos de uno nadie se debe meter”, dijo Marcela Reyes.

En medio de amenazas

Agregó que como cualquier madre está en el derecho de expresarse y agradecerle a Dios por el hijo que tiene y rememoró algunas de las circunstancias por las que atravesó cuando estaba embarazada, entre ellas que le tocó salir corriendo de Cali para no perder su bebé, y que ella más que nadie lo sabe.

Marcela Reyes calificó la situación de preocupante y más cuando por sus palabras de agradecimiento por la salud de su hijo algunas personas se sientan aludidas. La DJ la exhortó a reflexionar al respecto y a cumplir con una confesión que le hizo en medio de lágrimas en el tiempo en el que eran inseparables.

“Mamacita ¿usted se acuerda cuándo me llamó llorando, pidiéndome perdón por todo lo que me había hecho por hacerme mi embarazo de cuadritos? ¿Usted se acuerda cuándo me llamó llorando pidiéndome perdón? Bueno mi amor, llévelo a la práctica, acuérdese de todo eso que me dijo por teléfono, si usted quiere tanto ese cambio del que me habló ese día”

— Marcela Reyes