Murió el reconocido actor Toto Vega y así reaccionaron en redes sociales

El reconocido actor ‘Totó Vega’, Ariosto Vega, falleció el pasado domingo 25 de septiembre, según confirmó el Festival de Cine Verde de Barichara, del cual era director. “Con profunda tristeza y dolor confirmamos el fallecimiento de nuestro co-director Toto Vega. Es un momento indescriptible para todos, agradecemos su prudencia, amor y respeto para su familia”, fue el aviso que entregó por medio de redes sociales el festival.

En redes sociales han reaccionado por la muerte del reconocido actor y se han mostrado sus colegas y admiradores de luto por el lamentable fallecimiento. Si bien no se conocen las causas de la muerte del actor, el Festival sí pidió prudencia en medio de este momento.

La actriz Andrea Guzmán reaccionó temprano en la madrugada de este lunes 26 de septiembre, expresando sus condolencias a su familia. “No lo puedo creer, que noticia tan triste la muerte de @Toto_Vega Mi abrazo a @Noridaoficial y a toda su familia”.

Por su parte, la actriz Marcela Carvajal también expresó su asombro por la muerte del actor. “No tengo palabras para expresar lo que siento. Por un lado siento que mi Gran Premio en @festivercol fue poder estar cerca a @noridaoficial y a @toto_vega. Ese último abrazo mi querido y dulce Toto quedara para siempre en mi alma. Norida linda, recibe todo mi amor, mi apoyo y la fortaleza que pueda ofrecerte. No hay palabras en este momento solo la luz que podamos mandarle todos a #Norida y a #Juliana”, fue el sentido mensaje que compartió.

La actriz y codirectora del Festival de Cine Verde, compañera cercana y esposa del actor, Nórida Rodríguez, no se ha pronunciado oficialmente por el hecho. Se conoce que al parecer al actor habría sufrido de un infarto al terminarse el festival del día de ayer, recibió asistencia médica pero no habría podido ser reanimado. Sin embargo, los pormenores del asunto aún no son de conocimiento público.

