“No le tengo miedo”: abogado de Lowe León frente a posible demanda de Andrea Valdiri

Durante este 2022 ha sido bastante sonado el enfrentamiento legal entre la creadora de contenido, Andrea Valdiri, y el músico, Lowe León, sobre la paternidad de su hija Adhara.

El lío comenzó desde antes de que la menor naciera, cuando León puso en duda su parentesco con ella. A partir de entonces, el músico quedó en el ojo del huracán y quiso dar la lucha por reconocer a su hija.

Como parte del equipo legal de León, está el abogado Mauricio Cuello Fernández, quien ha llamado la atención de un gran público con los videos subidos a su cuenta de Instagram en donde ha ido revelando los avances del caso. Por esta misma razón, la defensa de Valdiri ha decidido tomar medidas en su contra.

“La Firma Victor Mosquera Marín Abogados se permite informar a la opinión pública que en calidad de apoderados de la Sra. Andrea Ospina Valdiri se interpuso un requerimiento ante el Juzgado Séptimo de Familia del Circuito Judicial de Barranquilla, debido a la falta de reserva procesal y lealtad de la parte demandada”, se lee en un comunicado.

¿Qué dijo el abogado sobre la supuesta demanda?

El polémico abogado abrió una dinámica de preguntas y respuestas en redes, en donde un usuario aprovechó para preguntarle sobre la medida legal en su contra.

“¿Qué piensas de la demanda que te hizo Andrea Valdiri?”, fue lo que escribió uno de los usuarios.

A lo que Cuello respondió que no tiene miedo de las acusaciones y posibles acciones por parte de Valdiri.

“Que yo sepa, actualmente no tengo ninguna demanda cursando en mi contra. Pero el día que eso ocurra, me defiendo y no pasa nada, eso hace parte de mi trabajo. Posdata: Un abogado no se asusta con otro abogado”, escribió en la publicación.

Frente a las palabras de Cuello, varios usuarios se pronunciaron y lanzaron críticas en su contra.

“Un abogado tampoco usa un caso para subir de seguidores”, “nace un nuevo influencer” o “señor, no te hagas quitar la tarjeta por no actuar como un profesional”, son algunos de ellos.