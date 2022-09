‘La peliteñida’ ‘Marce’ y ‘Freddy’ de ‘Yo soy Betty la fea’, se unen para presentar una nueva obra de teatro

‘Yo soy betty la fea’ se podría catalogar como la novela más importante de la televisión colombiana, no hay quien no sepa de que se trata esta produccion y reconozca a varios de los personajes creados por Fernando Gaitán. La producción no solo fue exitosa en Colombia, logró trascender las fronteras del país y ser presentada en la televisión de varios países en el mundo, en su versión original, subtitulada, doblada o con adaptaciones.

Además de los personajes de ‘don Armando’ y ‘Betty’ hay varios que son recordados y queridos, incluso aún más que los de los protagonistas, como la ‘peli teñida’, que le hacía la vida imposible a Betty y a las del ‘cuartel de las feas’, personaje que fue magnificamente personificado por Lorna Cepeda, Freddy el mensajero que se creía el dueño de la empresa y siempre aparentaba, y la antagonista de la novela que no podía faltar, Marcela Valencia, o como le decía la peli teñida ‘Marce’.

De nuevo juntos

Precisamente Lorna Cepeda, Natalia Ramírez y Julio César Herrera han decidido unirse para trabajar en un nuevo proyecto juntos. Aunque en esta ocasión no estará relacionado con el formato de ‘Yo soy Betty la fea’, como ha sucedido en otras ocasiones que parte del reparto decide llevar a las tablas una obra basada en la historia famosa de la novela.

En esta ocasión los tres talentosos artistas presentarán la obra ‘El diván rojo’, que aunque no es relacionada con ‘Yo soy betty la fea’, sí fue la primera obra de teatro escrita por Fernando Gaitán, guionista y productor de la novela. Esta obra la presentarán en México desde el 29 de septiembre, la llevan planeando un año y según cuentan sus organziadores, serán más de 40 funciones, en 35 ciudades diferentes, de domingo a domingo. Una pesada agenda, que esperan que sea compesada por las ganancias que les dejará.