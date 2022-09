Cirujano responde a Jessica Cediel y dice que ella quiere dinero

Recientemente el denominado “Cirujano de las Barbies”, el doctor Carlos Ramos, publicó en sus historias en la red social Instagram una imagen contentiva de un texto que muchos identificaron como una respuesta a la modelo Jessica Cediel.

Y es que hace poco ella elevó por medio de sus redes sociales un pronunciamiento para asegurar que, a pesar de tener todo el derecho, no pedirá una indemnización económica a Horacio Carillo, siendo, según ella, el cirujano único responsable de los daños ocasionados a su salud mental, a su cuerpo, a su familia y a nivel profesional. “Ni con todo el oro del mundo, él puede revertir y reparar el daño que le ocasionó a mi salud con su conducta”.

Cediel, con la voz entre cortada, reiteró: “no saben todo esto, lo que cuesta y lo que significa”. La modelo finalizó su video enviando buenas energías y mucha fuerza para las mujeres y hombres que han sido víctimas de esta situación.

La respuesta a Jessica Cediel

Pero las palabras de Jessica Cediel no pasaron desapercibidas y en el texto el especialista Carlos Ramos describe el mediático caso y resalta lo que a su juicio considera de las declaraciones.

“Después que lo vuelve mierd… mediáticamente, profesionalmente moralmente entre otras, que no descansó hasta lograrlo ahora quiere meternos los dedos a la boca como si fuésemos estúpidos con que no quiere dinero sabiendo ya que no tiene un peso donde caerse muerto como quien dice. La persona más noble del mundo wow. Qué ejemplo de perdón nobleza y amor a Dios. Fin del comunicado”, se puede leer en la imagen.

Es de recordar que hace pocas semanas se anunció que su médico Horacio Carrillo deberá pagar una pena de 48 meses de prisión, por el delito de lesiones personales, más seis meses de inhabilidad profesional.