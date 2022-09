[Video]: Ana del Castillo: “Nadie está exento de un cacho, se los metieron a Shakira”

A la cantante de vallenato, Ana del Castillo le revivieron un video de una de sus presentaciones, en las que se refirió a la infidelidad que vivió Shakira al lado de Gerard Pique. Esto ocurrió en el mes de julio de este año cuando se conoció la ruptura de la famosa pareja.

Ahora las imágenes cobraron vida de nuevo a raíz de la entrevista entregada por la cantante Shakira a la revista ELLE.

En ese momento, durante la presentación, la artista vallenata comentó que: “Uno todo lo justifica cuando está muy tragado, uno sabe que le están metiendo cacho y uno no lo reconoce cuando. Nadie está exento de un cacho, se lo metieron a Shakira, ahora que queda para uno”.

Ana del Castillo: “Nadie está exento de un cacho, se los metieron a Shakira”

Por otra parte, Ana del Castillo aprovechó la oportunidad para anunciar que próximamente saldrá su disco. “Por fin la gente que está esperando el CD sale en agosto. No se lo pueden perder: viene cacho, turbulencia, amor, unas colaboraciones y fusiones bien chéveres”.

Las frases de la entrevista de Shakira en ELLE

En conversación con la revista bajo la dirección de la también barranquillera Nina García, Shakira rompió su silencio y expresó lo duro que ha sido procesar todo.

“Es la primera vez que hablo de esta situación en una entrevista. Permanecí en silencio y solo traté de procesarlo todo. Y sí, es difícil hablar de eso, especialmente porque todavía estoy pasando por ello y porque estoy en el ojo público, y porque nuestra separación no es como una separación normal”, dijo.

Asimismo, explicó que no tiene paz, pues los reporteros merodean constantemente en su vida. “Tengo paparazzi acampando frente a mi casa, 24/7. Y no hay un lugar donde pueda esconderme de ellos con mis hijos, excepto en mi propia casa. Ya sabes, no podemos dar un paseo por el parque como una familia normal o ir a tomar un helado o hacer cualquier actividad sin que los fotógrafos nos sigan”, señaló.

Por otra parte, confesó que ha intentado mostrarse fuerte frente a Sasha y Milán, y que ha tratado de ocultarles la situación.

“He tratado de ocultar la situación frente a mis hijos. Intento protegerlos, porque esa es mi prioridad en la vida. Pero luego, en el colegio, escuchan cosas de sus amigos o se encuentran con noticias desagradables en internet, y simplemente les afecta, ¿sabes?”, dijo.

Pese a lo duro que ha sido afrontar la polémica, la barranquillera explicó que también atraviesa un proceso interno en el que saca fuerzas para continuar por ella y por sus hijos.

“Tenemos esta resiliencia que es innata. Y estamos destinadas a alimentar y cuidar a aquellos que dependen de nosotros. Así que me preguntas cómo gestiono esto. Me las arreglo”, concluyó.