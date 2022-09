¿Ya le tiene reemplazo a Piqué? Shakira habló de su situación sentimental y dio nombres

La artista barranquillera sigue estando en el ojo del huracán por la dura situación que atraviesa a raíz de la separación con el futbolista Gerard Piqué. Desde que comenzó toda la exposición mediática, la cantante no se había pronunciado hasta hace unas horas, cuando por fin reveló algunos detalles de su proceso.

Lea también: “Las vueltas que da la vida” ¿Qué hacía Juan Diego Alvira en su antigua competencia?

Tras descubrirse la infidelidad del deportista español, la expareja comenzó a ser perseguida por paparazzi y reporteros de medios internacionales, en busca de exclusivas sobre la separación.

Por su parte, Piqué comenzó a aparecer cada vez más en público con su nueva novia, la joven española Clara Chía, dando mucho de qué hablar y ganándose las críticas de cientos de usuarios en redes.

Mientras tanto, Shakira optó por un perfil más bajo, siendo su lado de la historia todo un misterio para el público. Las pocas noticias que se supieron sobre su estado fueron reveladas por el paparazzi Jordi Marti, quien se ha encargado de darle cubrimiento al caso.

También le puede interesar: Se sacó la ‘espinita’: las duras indirectas de Maleja Restrepo por resultado de MasterChef

¿Shakira ya está saliendo con alguien más?

En medio de la polémica, han surgido varios rumores en los que relacionan a la barranquillera con otros famosos como la estrella del tenis, Rafael Nadal, o el músico Alejandro Sanz.

En la entrevista que dio a ELLE, Shakira finalmente puso fin a su silencio y reveló cómo está sobrellevando la ruptura. Asimismo, habló de las personas que han sido fundamentales en su proceso de sanación y mencionó a varios famosos.

“Por ejemplo, con will.i.am. estamos en contacto a menudo y un día incluso me envió una hermosa oración, rezando por mis hijos y para que yo encuentre la paz. Chris Martin siempre está pendiente y me dice que está ahí para mí. Juan Luis Guerra, Alejandro Sanz también son queridos amigos que se han convertido en personas que creo que no solo se preocupan por mí como artista sino como persona, como ser humano”, expresó la barranquillera.

Asimismo, la intérprete de ‘Te felicito’ desmintió cualquier rumor de una supuesta relación sentimental.

“Toda mi vida he estado en relaciones y pensé que ese era el estado ideal. Ya sabes, ser parte de una pareja. Pero en este momento, somos solo yo, los niños, mi familia y esos amigos con los que tengo contacto periódicamente”, dijo.

Aun así, la artista dio a entender que no se cierra a la posibilidad de darle la oportunidad de nuevo al amor y señaló que “esperemos a que se cierre ese agujero negro en mi pecho y luego veremos qué pasa”.