¿Este hombre vive en el 2030? Ingeniosa forma de usar una sombrilla y volverla manos libre

En las redes sociales se hizo viral el video creado por un joven en el que muestra cómo se puede crear una sombrilla manos libres con elementos, que por lo general, hay en todos los hogares. En las imágenes se observa la sencilla forma en la que una sombrilla tradicional se transforma en manos libres con el simple uso de dos ganchos metálicos.

En las imágenes se observa cómo el joven, de origen oriental, toma la sombrilla tradicional y con cinta pegante le une dos ganchos metálicos al tubo, luego los separa, dejando hacia adelante la parte superior y se los pone en cada brazo, como su fueran las mandas de una chaqueta. Los picos del ganchos los utiliza para colgar una bolsa y así tener las manos libres.

Las reacciones a la sombrilla manos libres

El video que fue publicado en Twitter ya cuenta con más 1 millón 700 mil visualizaciones y ha generado todo tipo de reacciones.

“Cuando eres capaz de utilizar el 20% de tu cerebro”, “Piense en términos de soluciones y no en problemas”, “Odio no haber pensado en eso antes, es tan simple y efectivo”, “¡Genial! algunas personas nunca estuvieron en la caja, pensar fuera de la caja es muy natural para algunas personas. Este es un ejemplo perfecto”, “Es increíble si esto no se ha desarrollado. Qué gran idea usar una sombrilla que no tienes que sostener. Es la razón por la que he tenido tantas sombrillas en vida que no he usado. Odio sostenerlo”.

Sin embargo, hay otros comentarios en los que aseguran que puede ser doloroso, sobre todo cuando se presente fuertes ráfagas de viento.

“El paraguas tiene dos palos de acero, a veces múltiples para que sea corto y pequeño, en este método, su cabello en la cabeza se enredaría continuamente en el pliegue y la bisagra, mientras camina y el paraguas irá de un lado a otro y se le enredará el cabello y sería una situación dolorosa”, “No funcionaría en el Reino Unido. A la más mínima ráfaga de viento (y aquí suele haber viento todo el tiempo) y ese paraguas volaría horizontalmente”.