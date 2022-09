¿Puede ser más consentido? Este perro tiene aire acondicionado en su casa

Desde entonces se ha robado la atención de todos y es que en el clip el cantante ve sorprendido cómo es que un perro tiene no solo su propia casa, sino aire acondicionado las 24 horas del día.

Puede leer: ‘Drop Challenge’, este perrito superó a Serena Williams

Su sorpresa inició cuando se dio cuenta que la camioneta de su amigo tenía un detalle bastante particular en las llantas, y no es más que un trozo de lata para que el consentido perrito no haga sus necesidades sobre los neumáticos.

“Hey ven acá, eché, eché ¿Y en las cuatro llantas? ¿Y eso pa’ que Nelson? ¿O sea que el perro no se me… la llanta? No que chicharrón ya yo lo hubiera echado”, dice el cantante con mucha jocosidad.

Pero no quedó allí pues en medio de su incredulidad se dio cuenta de otro detalle, y es que a pesar de estar en una casa cercada el hermoso perrito tiene la suya con el fantástico detalle que esta viene con aire acondicionado y que al parecer nunca lo apagan.

“¿O sea que este man te tiene poniéndole esa vaina a las llantas para que no te las me… y también tiene casa con aire?”, a lo que su amigo le contesta “duerme con aire acondicionado las 24 horas”.

Inmediatamente fue a corroborar que sea cierto, y en efecto afirmó que había baja temperatura dentro de la linda casita. El video ha tenido una infinidad de reacciones en especial de quienes aseguraron que la mascota vive en mejores condiciones que ellos.

Otros perros que viven con excentricidades

Sí Paola Jara se pone un outfit es obvio que uno de sus mascotas también lo hará, como el caso del hermoso perro Turrón. Y es que pese a que este tiene una cuenta individual en la red social de Instagram la intérprete de ‘Donde Estabas Tú’ muestra los tiernos y extravagantes diseños de este.

Tal como ocurrió semanas atrás cuando la cantante posteó una imagen en la que el perrito lucía un hermoso sombrero, como los de ella, en un intenso azul rey, pero adornado con más de 20 piedras brillantes que forman un escudo en la parte delantera del mismo, derrochando así elegancia canina.

Tiempo después llegaron más noticias de Paola Jara y sus mascotas, pues la esposa de Jessi Uribe mostró a su pomerania con un color fucsia en sus orejas, acompañado de aluminio en sus patas inferiores y superiores.

Como era de esperarse, las críticas no se hicieron esperar para la cantante, pues varios seguidores la acusaron de “maltrato animal”, por someter a este proceso a Mía, debido a que los perros no se encuentran en condiciones para llevar a cabo este tipo “tinturas”.