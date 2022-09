Fanática religiosa les da sermón a seguidores de Dua Lipa mientras hacían fila

Este domingo 18 de septiembre Dua Lipa, la cantante británica de 27 años se dio cita con sus fans en el parque Salitre Mágico para hacerlos participes de su gira ‘Future nostalgia’. La también modelo y compositora es uno de los íconos actuales del pop mundial gracias a su talento y su belleza.

Cerca de 30.000 personas llegaron al lugar para poder ver a la británica en acción con canciones como ‘Levitating’ o ‘New rules’, temas que han llevado a la artista a hacerse merecedora de premios Brit y Grammys y a cantar en todo el globo en donde la esperan sus seguidores fervientes.

Aunque las puertas del lugar se abrieron a las 3 pm del domingo, hay quienes incluso desde la noche anterior se fueron a acampar haciendo fila para lograr una buena ubicación en el lugar del concierto.

Viendo la oportunidad de tener a tantas personas jóvenes juntas, una fanática religiosa llegó al lugar con su biblia a dar un sermón a los seguidores de Dua Lipa, y claro como no se podían retirar del lugar para no perder su puesto en la fila no les quedó de otra que escucharla.

En el video que ya cuenta con más de 150.000 reproducciones se pueden leer comentarios bastante graciosos como “Por la voz pensé que era Paloma Valencia, y por la estampa creí que era Amparo Grisales”, “Como si no fuese suficiente castigo estar haciendo severa fila”, “Es la misma que llegó al de Miley Cyrus”.