Acusaron a influencer de haberle cortado a mujer en una discoteca y ella contestó

Twitter se ha convertido en el lugar perfecto para hacer las denuncias correspondientes cuando una figura pública se ve envuelta en una polémica, sobre todo cuando se trata de violencia.

En Twitter empezó a correr una cruda foto de la mano de una mujer cortada. En su ropa se veía la sangre que quedó luego del supuesto ataque:

“Anoche fui agredida por @anacablanco que dice ser influencer y no hace sino dar mal ejemplo, me estaba esperando abajo de la discoteca y me corto con una copa que ella misma partió. Salí de mi casa con la intención de pasarla chevere y disfrutar mi noche y de la nada llego esta psicópata a agredirme física y verbalmente sin yo haber provocado nada” empezó diciendo.

“Denunció públicamente y hago responsable a de todo lo que pueda pasarme. Si no te sientes en la capacidad de salir de tu casa y convivir sanamente y en paz con los demás por favor rehabilítate o toma terapia qué peligro eres para la sociedad”

Pero la pelea no terminó ahí, pues Ana contestó en redes sociales desmintiendo dicha situación por medio de un video:

“El día de ayer, después de un algo día de trabajo salimos a comer y luego fuimos al lugar donde ocurrieron los hechos. No puedo darles mucha información porque ya mi representante legal y me está asesorando muy bien. Les quiero aclarar tres puntos” afirmó.

“El primero, es que se me están haciendo graves acusaciones y me están difamando, con el tema de que yo anoche estaba drogada, cosa que es totalmente falsa, acá tengo el historial clínico. Segundo, no me había pronunciado porque no utilizo mis redes sociales para difamar mi incitar al odio, así como este grupo de personas si lo ha hecho” terminó diciendo.

Finalmente afirmó que no iba a dejar de hacer contenido en redes sociales por este incidente.