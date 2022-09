¿Cambió mucho? Así se veía Luisa Fernanda W cuando estaba más delgada que nunca

Luisa Fernanda W es una de las creadoras de contenido más activas en redes sociales respecto a las preguntas que le hacen sus seguidores. Por eso mismo es que, a pesar de las tantas críticas que recibe a diario, cuenta con muchos que si están pendientes de su vida y les interesa. En medio de eso, Luisa decidió compartir un video del momento en el que estuvo más delgada en su vida, dejando a todos con la boca abierta.

La creadora de contenido ya tiene un hijo y está a punto de tener al segundo, lo cual ha generado un gran cambio en su cuerpo. Pero a pesar de eso, Luisa se ha caracterizado por hacer bastante deporte constantemente, además de tener buenos hábitos alimenticios que le permiten seguir cuidando su cuerpo, hasta el punto de tener uno de los más deseados en redes sociales.

Sin embargo, ella decidió recordar el momento exacto en el que estaba más delgada con un sexy video de ella a contra luz, dejando ver su silueta y dejando a más de uno con la boca abierta, mientras baila una canción de reguetón en lo que pareciera ser un hotel. La creadora de contenido pareciera lucir un cabello rubio y la verdad es que si luce bastante delgada.

Y es que algunos afirman que se podrá decir lo que sea de la creadora de contenido, menos que no ha mantenido su figura, incluso luego de su embarazo. Algunos que la apoyan, no pierden la oportunidad de sacarse la ‘espinita’ contra quienes afirman que no saben que le ve Pipe Bueno.

Pero no fue todo, pues incluso Luisa compartió una foto de sus pies sin pena alguna, teniendo en cuenta que a muchos famosos le piden dicha foto, pero ninguno se atreve a tanto.