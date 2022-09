Yina Calderón mostró cómo quedó su cola luego de los biopolímeros

Yina Calderón es una de las creadoras de contenido más polémicas de todas en Colombia. Si no es por su contenido, son por sus comentarios, sus fotos o sus operaciones. Desde hace años, Yina confesó que también tuvo el problema de muchas famosas en Colombia, el de los biopolímeros. Decidió volver a hablar del tema y hasta mostró como le quedó la cola luego la operación de extracción.

Y es que ella siempre se ha destacado por ser una mujer sin filtro en todo lo que hace, incluso a la hora de mostrar su opinión, cosa que la ha llevado a meterse en muchos problemas. Como suele siempre mostrar todo lo que pasa en su vida en redes sociales, el tema de los biopolímeros no iban a ser la excepción, por eso, decidió mostrar sin ocultar nada su cola y generó muchas reacciones.

“Muchos de ustedes dicen “se va a operar por capricho” “ya no sabe que más hacer la Plata” “se va a tirar su cuerpo” “está loca” y muchas cosas más que la verdad me dan igual, pero, de pronto, alguna chica está viendo esta publicación y piensa inyectarse sustancias extrañas en su cuerpo y la podemos salvar” empezó a decir la creadora de contenido.

“Después de un año ya puedo realizar otra cirugía de reconstrucción y colocar mis prótesis, pues mi cola ya está sana. En esta foto les muestro el estado en el que se encuentra mi cola y porque la reconstrucción, pues está caída muy caída, por eso casi siempre uso fajas levanta cola” continuó diciendo la creadora de contenido.

Además de eso, en sus historias, confirmó que se pondría unos implantes que la hicieran sentir cómoda y se notaran, pues no se iba a exponer a tremendo dolor, si es para menos. Finalmente, cerró el ‘comunicado’ afirmando que no avisaría cuando se realizara dicho procedimiento, sino que ya mostrará el resultado final.

Obviamente, las redes sociales no esperaron para comentar el post, algunos apoyándola y otros criticándola, pues pueden ser un poco sensibles.

“Nunca prendes tus lecciones y por eso la vida te las repite” “Tantas cicatrices en el abdomen y no tiene ni hijos” “¿Se va a tirar el cuerpo?, si lo tiene tirado desde hace mucho” “Eso ya no lo compone ni el bicarbonato, deje así.” “No opine si no es su cuerpo”