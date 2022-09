Así fue el rating de ‘La Voz Senior’ en su primera noche

‘La Voz Senior’ empezó en el Canal Caracol, luego de una final de infarto con los niños colombianos. Ganó Diana, una niña de Buenaventura que conquistó a la mayoría de colombianos con su talento y su carisma. Sin embargo, algunos dicen que los abuelitos, suelen ser más tiernos que los mismos niños y el primer episodio, empezó con los jurados llorando.

Los niños tienen toda la oportunidad para iniciar una carrera y lograr su objetivo, sobre todo porque tienen el apoyo de sus padres. Pero el caso de las personas adultas que se presentan en el programa no es el mismo, pues, generalmente, muchos de ellos siempre tuvieron el sueño de cantar, pero no lograron hacerlo por diferentes situaciones de la vida.

Estas historias de vida, son precisamente lo que más conmueve a los espectadores colombianos, por eso mismo, muchos en redes sociales comentaron lo emocionante que era ver estos participantes “Me puse a ver ‘La Voz Senior’ con mi abuelita y me dijo ‘usted nunca me vaya a abandonar’, si supiera ella que es mi motivación para seguir todos los días” “Hoy Don Hernando en ‘La Voz Senior’ me recordó lo afortunado que soy. Tantos abuelos que sacrificaron sus sueños por darle una calidad de vida a sus hijos e incluso a sus nietos”

Rating en Colombia 13 de septiembre

Según la medición de Kantar IBOPE Media, la noche del 13 de septiembre estuvo liderada por ‘La Voz Senior’ que se llevó 11.56%, seguida de Noticias Caracol con 10.30% y ‘Hasta que la plata nos separe” que lleva la mayoría de noches posicionándose en el tercer puesto, con 8.00%.

Salieron varios comentarios respecto a esto, pues un usuario en internet ‘promedió' el porcentaje del concurso respecto a lo que fue su primera edición, “Oficialmente promedió 11.6 de rating. Sabíamos que no iba a ser éxito, ni siquiera mediano éxito, pero tampoco fracasó, y siempre, aunque con números flojos, lideró el rating. ‘La Voz Kids’ cumplió”