Aída Victoria Merlano se burló de quienes creyeron que no pasaría navidad en familia

Aída Victoria Merlano está en casa terminando de arreglar los papeles correspondientes con el IMPEC para empezar su condena en casa. A pesar de que la situación aún está en pelea, pues La Fiscalía, La procuraduría y la misma defensa de Aída apelarán la sentencia, si es cierto que ella se siente mucho más tranquila sabiendo que estará en su casa y no en un centro penitenciario. Sin embargo, muchos creyeron que sería capturada de inmediato y llevada a la cárcel.

Y es que hasta el mismo abogado de Aída aseguró que su caso se llevó de la forma más mediática posible, sin necesidad, pues ella no representa ningún peligro para la sociedad. Muchos usuarios en internet estaban apoyándola y enviando mensajes positivos, pero otros, por el contrario, si deseaban ver a Aída en la cárcel por “cómplice”

Por eso mismo, luego del juicio, Aída Victoria apareció en sus redes sociales contando la felicidad que sentía por haber recibido algo mejor de lo que esperaba, ya que la condena inicial había sido de 17 años. Pero no solo compartió eso, sino que incluso subió una historia comiendo palomitas y burlándose de todos los que le desearon pasar navidad en la cárcel.

“Yo viendo los comentarios de la gente que se enojó porque no me metieron a la cárcel”, dice su historia. Dichas palabras generaron muchas reacciones en redes sociales, pues uno de los temas principales en Colombia es la condena de Aída y varios no están de acuerdo comparándola con otros casos que han sido realmente injustos y no se ha tenido clemencia alguna:

“Conocí un caso dónde el era padre de familia, era el sustento de ese hogar, donde había niños y su anciana madre, sin antecedentes. Lo enviaron por ‘veinte y pico’ de años a una cárcel si tener en cuenta lo más mínimo y a esta, que la mamá y ella son tan culpables, le salió barato el chiste, ahora se hace la víctima”