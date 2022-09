Aida Victoria Merlano se agarró al aire con periodista hablando de su condena

Luego de conocerse que la influencer Aida Victoria Merlano fue condenada a 7 años y medio de prisión domiciliaria, tras ser considerada como complice en la fuga de su madre la excongresista Aida Merlano, todos se preguntan qué piensa la creadora de contenido, y qué viene para ella ahora que se ha sabido su sentencia en primera instancia.

En el marco de esta información Aida fue contactada por la emisora Caracol Radio para que diera su punto de vista de lo que está sucediendo y respondiera a las preguntas de los integrantes de la mesa de trabajo. Desde el inicio de la entrevista los periodistas le preguntaron si ella efectivamente ayudó a su mamá, a lo que Merlano dijo que esa pregunta le parecía desfazada y no la iba a responder por estar en medio de un proceso judicial.

Además la cuestionaron si seguirá desempeñándose como influencer aún cuando ha sido condenada, a lo que la creadora de contenidos dijo que ese es su trabajo y no le pueden impedir hacerlo y que además de ello dependen varias personas, entre esos adultos mayores y menores de edad de su familia.

La pelea con Diana Giraldo

Todo empezó a subirse de calibre, en especial entre la periodista Diana Giraldo y Aida Victoria Merlano, con el paso de los minutos las preguntas empezaron a ser más inscivas y directas, hasta que llegó el momento en que Merlano le dijo a Giraldo “Te voy a aclarar una cosa, has tenido una actitud groserísima” y aclaró a toda la mesa que ella no estaba diciendo “Sí ayudé a mi mamá y me importa un… yo nunca he dicho eso” afirmó.

“Me estás atacando”

Merlano afirmó que estaban emitiendo juicios de valor contra ella y le tocaba defenderse “Emitir este tipo de juicios que están fuera de lugar”. Además le dijo a la periodista Diana Giraldo “Me gustaría te empieces a grabar y luego te escuches en soledad, porque hay cosas que se te olvidan”, haciendo referencia a preguntas que le hacía y luego según ella las cambiaba de contexto. Y puntualizó diciendo antes de terminar la llamada “Diana gracias por tus preguntas y tus juicios, espero que ahora que salga del aire no hagas comentarios que no estés dispuesta a hacerme de frente”.