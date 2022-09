(Video) Perrito matemático se robó el show en Transmilenio

Un perrito muy inteligente se robó el show en Transmilenio haciendo sumas y dando saludos. Según su dueño, Luca sabe contar, sumar, restar, hacerse “el muerto”, saludar, llevar la bolsa del mercado y relacionarse. Con solo un par de demostraciones, el canino sorprendió a los pasajeros de uno de los articulados que recorre Bogotá.

Fue en un video de TikTok donde Luca se hizo famoso y se ganó el reconocimiento de miles de colombianos, quienes esperan encontrárselo un día en uno de los recorridos del sistema de transporte.

También le puede interesar: Perro consentido: Tiene aire acondicionado en su casa para mascotas

Su amo dijo que esta es la manera en la que el perro consigue ayudas para comprarse el concentrado o la menudencia para mantenerse bien alimentado.

Pero al final de la demostración, el hombre que se subió al Transmilenio vendiendo dulces, también dejó un mensaje contundente: “Un gran favor que le pido a todos, no compre animales pa regalar. Adopten y no boten mucho la comida, recójanla”.

El video en esta red social ya completa más de 46 mil likes y miles de vistas en tan solo pocas horas de publicación.

Muchos de los que han visto a Luca se preguntan por qué no ven en Transmilenio más peluditos haciendo lo mismo, en cambio sí ven con frecuencia “gamines” que se suben a pedir todo tipo de ayudas. “Lo amé. Cómo es que no me lo he encontrado en transmi”, se lee en un comentario.