‘Quico’ baila reguetón en un evento a sus casi 80 años y los comentarios no se hacen esperar

La serie del ‘Chavo del 8′ que fue producida en los años 80 marcó la infancia y juventud de muchas generaciones, es casi imposible que una persona latinoaméricana no sepa quien es el Chavo, la Chilindrina o Quico, entre otros personajes.

Incluso el programa fue transmitido en más de 40 canales en todo el mundo, entonces escuchar a los personajes doblados en inglés, portugués, hasta en chino no resulta extraño, según se tiene registro la comedia la han doblado a más de 50 idiomas diferentes.

Quico uno de los emblemas del show

Junto con el Chavo y la Chilindrina, Quico es uno de los personajes más importantes, recordado por todos entre sus favoritos de ‘la vecindad’. Este personaje es interepretado por el comediante Carlos Villagrán, con quien alguna vez ‘Chespirito’ tuviese un lío legal precisamente por los derechos de creación y explotación del ‘marinerito’.

Finalmente Villagrán logró ganar el pleito y quedarse con el personaje, por eso al ver el éxito que tenía decidió seguirlo presentando en otros programas de televisión y shows de circo con los que giró por varios países del mundo, incluído Colombia en más de una ocasión.

Aún le queda el traje de marinerito

Aunque muchos podrían pensar que Villagrán a sus 78 años estaba dedicado a otros negocios o simplemente a descansar, no es así, prueba de ello es un video que se ha hecho viral en el que se le ve intepretando a Quico en un show de circo, y no solo eso, bailando reguetón.

Como era de suponer los comentarios no se hicieron esperar, hay algunos positivos como “Kiko que hermosos recuerdos”, “es una leyenda”, “te amo papá” dijo su hija Sylvia Villagrán, pero hay otros no tan favorables como “Y por eso es importante ahorrar para el retiro”, “Es gracioso, pero no gracioso de risa...” o “todo mundo habla de Chabelo, pero este señor ya tiene como 154 años”.