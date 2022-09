“No les piden el inglés”: burlas a Noticias Caracol por equivocación de Margarita Rojas

Las equivocaciones en televisión nacional en vivo son comunes y los usuarios no las dejan pasar, pues algunos a veces parecen absurdos y otros muchas veces nacen producto de la ignorancia. Esta vez le pasó a la presentadora de Noticias Caracol, Margarita Rojas, mientras presentaba algunas de las portadas más relevantes que deja la muerte de la reina Isabel II, que le ha dado la vuelta al mundo en las últimas horas.

Tras la viral comparación de una experta en el canal, al hablar de la reina Isabel y el ajiaco, otra equivocación se presentó cuando, junto a la presentadora Daniel Pachecho, Rojas presentaba algunos de los cubrimientos de la prensa internacional sobre a muerte de la monarca con más años de duración en el trono del Reino Unido. En medio del cubrimiento especial habría confundido una palabra y una conjugación en inglés que tiene significado en español diferente al que ella acotó en medio de su presentación.

Pero no solo la presentadora se equivocó, sino que también procedió a explicar que el término se debía precisamente a una expresión “sarcástica”. La presentadora se encargó de aclarar lo que decía en español en la portada de la revista The Sun, que puso en primera plana la frase “We loved you ma’am”.

“Dice ‘Te amamos, mamá'. Una expresión que usan muchos súbditos para referirse a Isabel II, pero que además hace alguna referencia en tono sarcástico a la forma en que se refieren a ella el príncipe Carlos, el príncipe Eduardo y el príncipe Andrés”, fueron las palabras de la presentadora. El video se hizo viral en redes sociales y ya le cuesta varias críticas al canal y a la presentadora, que confundió la contracción de la palabra “madam”, que en español significa “la señora”, pero que por su aspecto podría confundirse con “mamá”, como le pasó a Rojas.

Sin embargo, el error de Margarita Rojas no fue el único que se ha hecho viral en redes sociales, la portada también fue presentada en Telecinco, canal nacional de Madrid, España, en donde a la presentadora le pasó lo mismo. “We loved you, ma’am - ‘Te queremos, mamá‘”, también tradujo la presentadora, por lo que muchos la criticaron.

“Con esto ya confirmamos que el inglés no lo piden para trabajar en Telecinco”, fue la burla de un tuitero que criticó a la presentadora. Mientras, el periodista barranquillero Jairo Soto también se burló de Margarita Rosa y dejó el clip a sus seguidores. “Para Noticias Caracol “We loved you Ma’am” significa “Te amamos mamá”. Vale”. “Ma,am es utilizado para connotar un rango superior en este caso una mujer de la realeza al igual lo usan en cargos militares connotación de mujer de mayor jerarquía, ningún mamá”, también se tomó el tiempo de aclarar un usuario que vio el video.

Para Noticias Caracol “We loved you Ma’am” significa “Te amamos mamá”. Vale. pic.twitter.com/FWuTlBqIYc — Jairo (@JairoSoto) September 9, 2022