Marcela Reyes ‘se salió de los chiros’ luego de que le escribieran ‘sucia’ en su carro

La modelo y DJ colombiana, Marcela Reyes, se ha vuelto una figura reconocida, no solo por su trabajo y el lanzamiento de su propia línea de ropa, sino también por protagonizar algunas polémicas y roces con otros influenciadores.

En una nueva oportunidad, la mujer ha vuelto a ser centro de atención, luego de que se viralizara un fragmento de video en el que aparece muy alterada tras un acto vandálico realizado en su vehículo.

Según lo que se muestra y la información dada por el programa televisivo de entretenimiento ‘Lo Sé Todo’, esto habría ocurrido en el parqueadero subterráneo de un centro comercial. No sé sabe exactamente en cuál.

En la grabación se aprecia que el carro de la famosa fue alterado con una pintura en aerosol entre blanca y amarilla, con la que le escribieron la palabra ‘sucia’ a un costado.

Ante la situación, Reyes comienza a gritar, alegar y lanzar golpes contra el auto y un hombre vestido con ropa de civil. Hasta el momento, la mujer no se ha pronunciado y no se saben los detalles de lo que pasó.

El video ya ha sido reposteado en redes, en donde tiene varios comentarios negativos e incrédulos hacia el hecho.

“Igualita a las que buscan atención en Instagram con las auto preguntas”, “Puro show para dar de qué hablar, a ella le encanta el escándalo, está acostumbrada a eso”, “Eso fue ella misma, es estrategia para llamar la atención de los medios”, son algunas de las opiniones que se leen en las plataformas.

Marcela Reyes y ‘Epa Colombia’ se dijeron sus verdades

Recientemente, las dos influenciadoras volvieron a llamar la atención cuando, a través de la cuenta de Instagram de Reyes, publicaron una serie de historias en las que se lanzaban pullas entre sí.

Durante la dinámica, en donde se sinceraron al modo del ‘Cara a cara’ del famoso programa ‘Protagonistas de Nuestra Tele’, hablaron abiertamente y confesaron haber hablado mal la una de la otra.

“Amiga, yo sí. La verdad, he hablado mal de usted. He dicho que usted se la pasa criticando a otras personas y usted ni siquiera se ve, amiga. Entonces, yo sí he hablado mal de usted miles de veces”, dijo Daneidy Barrera, más conocida como ‘Epa Colombia’.

Por su parte, Reyes le respondió y dijo: “Claro que sí. ¿Cómo no hablar mal de usted si lava dinero? Es una guisa que daño el TransMilenio y, tras de eso, ¿cuál es la obsesión suya con mis tetas?”.