“Ridículos”: Camilo y Evaluna revelaron cuándo mostrarán a Índigo y criticaron su respuesta

Camilo y Evaluna se sienten muy emocionados por la nueva etapa de papás que están viviendo, pues uno de los sueños de ambos era el de ser padres. De hecho, muchos años antes de que Evaluna quedara embarazada, Camilo ya la había regalado el primer gorrito para bebés. Los fanáticos han estado muy emocionados de conocer la cara de la bebé, pero los cantantes han decidido ser demasiado reservados desde el inicio.

Lea también: Hombre concretó cita romántica por Grindr y casi termina muerto

Desde toda siempre, la relación de ellos ha sido criticada por la forma en la que suelen llevarla, incluso les han dicho ‘Hippies’. Pero lo cierto, es que ninguno de los dos está preocupado por ello. Desde que la niña nació, han subido fotos y videos de ella, pero siempre de espalda o en cualquier pose, pero sin mostrar su cara, ¿por qué?

Al igual que Greeicy y Mike Bahía, han decidido darle cierta privacidad a sus hijos, teniendo en cuenta que toda la vida tendrán que lidiar con una fama impuesta por sus padres. Por eso mismo, Evaluna y Camilo han decidido responderle a todos los que se preguntan por qué han tenido el resto de la pequeña tan oculto y si en algún momento la mostrarán.

En las historias de ella, en Instagram, la cantante se limitó a responder “Cuando ella lo decida. Queremos respetar su autonomía”. A pesar de que la respuesta no es mal intencionada, muchos los llamaron ridículos por esto, pues eso quiere decir que solo lo harán cuando la niña sea grande y decida por ella.

Lea también: Así fue la romántica historia de amor entre la Reina Isabel II y Felipe de Edimburgo

“Igual no la respetan muy que digamos porque enseñan un pie, después el muslo y así si fuese por eso no tendrían ni una sola foto” “Ni las Kardashans se atreven a tanto Dios mío” “¿Autonomía de un recién nacido? No sean ridículos, si no lo quieren mostrar, pues bueno, no pasa nada” “Hacen una canción, monetizan el embarazo, ponen a la gente a esperar el nacimiento, y cuando nace ‘vamos a esperar que ella decida mostrarse’ jajaja, ah ya bueno te me cuidas” fueron algunos de los comentarios en redes sociales.