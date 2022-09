Reina Isabel II: cinco veces que la monarca rompió su estricto protocolo

Los miembros de la familia real suelen tener ciertos protocolos de conducta, no solo para mantener un perfil elegante y exclusivo, sino también como medidas de seguridad. Y si bien la reina Isabel II suele ser un gran ejemplo de esto, ha pasado por encima de estas normas en algunas ocasiones.

La mujer de 96 años de edad ha vivido toda clase de acontecimientos a lo largo de su vida, manteniendo el orden, la clase y la compostura durante varias etapas importantes de su reinado, convirtiéndose en un gran ejemplo de elegancia. Pero tal parece que de vez en cuando hace algunas excepciones.

Un favor para Meghan Markle

A pesar de que la reina Isabel II y Meghan Markle no tienen la mejor relación en la actualidad, tuvo un tierno gesto con la actriz durante las fiestas decembrinas de 2017 al permitir que se quedara con la familia real para celebrar la Navidad.

Según reseña el portal Insider, esto no estaba permitido ya que solo miembros oficiales de este círculo podían estar reunidos en ese momento. Y si bien el príncipe Harry y Meghan estaban comprometidos, aún no se habían casado y por lo tanto ella no era un miembro de la realeza para la fecha.

Meghan Markle Greets Queen Elizabeth II at Christmas Service 2017 https://t.co/U71iEMB38W pic.twitter.com/sj6ZzLdMni — fashiontips (@EmaAdilche) December 25, 2017

Acepta regalos floreados

Laura-Ann Barr, una influencer de Instagram, asistió a una de las fiestas en el jardín del Palacio de Buckingham de la Reina en 2019, y le contó a la revista People que la monarca aceptó un ramo de flores de ella cuando se conocieron en la fiesta, a pesar de que los guardias le dijeron que no podría hacerlo.

“Me informaron que desafortunadamente ella no se detendría a aceptarlas ya que no es un protocolo y si tengo suerte su dama de honor podría verlas y aceptarlas en su nombre. Creo que se sorprendieron mucho cuando sucedió”, dijo Barr.

Asistió a un funeral

De acuerdo con el portal Cheat Sheet, un estricto protocolo real es que la reina no asista a los funerales para que su presencia no opaque el evento. Sin embargo, se hizo una excepción para la ex ama de llaves de la reina Isabel II, Annette Wilkin, quien falleció en mayo de 2019.

Aunque el Palacio de Buckingham nunca comentó sobre las afirmaciones, fuentes reales aseguraron que ella estuvo presente.

Abrazó a Michelle Obama

Una de las primeras reglas del protocolo real es evitar contacto con algún miembro de la familia, limitándose solamente a una reverencia. Sin embargo, cuando Michelle Obama conoció a la reina en 2009, no solo rompió las reglas poniendo su brazo alrededor de ella, sino que la monarca le devolvió el gesto y colocó su propia mano sobre la espalda de la ex primera dama.

2009:This image had royalists in arms as Michelle Obama broke royal protocol by touching the Queen Elizabeth II pic.twitter.com/lQC3bjNbPE — Leszek Czernek (@LeszekCzernek11) March 29, 2017

Permisiva con el espacio

Según comentó el ex chef real Darren McGrady al portal Mirror, el comedor de Sandringham House está estrictamente fuera del alcance de los que no son miembros de la realeza. Sin embargo, la reina hace una excepción en Navidad e invita al chef real a tomar una copa con la familia.