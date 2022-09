“No le debo nada a nadie”: viuda de Martín Elías habló sobre su relación con ‘Juanda Caribe’

Ya pasaron cinco años desde que el cantautor vallenato, Martín Elías, perdió la vida en un accidente de tránsito en el municipio de San Onofre, Sucre. Desde entonces, varios han sido los temas e incógnitas que han circulado alrededor de su familia, incluida su exesposa, Dayana Jaimes.

De hecho, la mujer recientemente reveló a la prensa que la muerte repentina del cantante ha sido muy difícil para ella, entre otras cosas porque desde entonces se han desatado varios procesos legales que debe enfrentar.

“Tengo cuatro procesos civiles, tengo uno penal, notificada laboral tengo cuatro. Todos estos temas judiciales han sido un desgaste emocional y económico”, le expresó en su momento al programa de farándula Lo Sé Todo.

Dayana Jaimes respondió si está saliendo con ‘Juanda Caribe’

Ahora, varios fanáticos han demostrado interés en la vida personal de la empresaria, especialmente en cuanto a sus relaciones amorosas. Por esto, desde hace algunos días está circulando el rumor de que Jaimes podría estar saliendo con el influenciador conocido como ‘Juanda Caribe’.

Jaimes se pronunció sobre este tema durante una dinámica de preguntas y respuestas que realizó en su cuenta personal de Instagram, en donde reúne más de un millón de seguidores.

Allí, uno de los usuarios aprovechó el espació y lanzó el comentario: “En una página de chismes están diciendo que anda vacilando con ‘Juanda Caribe’”.

Ante esto, la viuda decidió aclarar el tema y, aunque no confirmó ni negó nada, sí pidió a sus seguidores que no creyeran en los rumores que son creados con mala intención.

“No se pongan a creer en todo lo que ven en este tipo de páginas, porque todo lo hacen con el morbo. Yo no ando escondiéndome de nadie”, señaló.

Asimismo, agregó que no le debía explicaciones a nadie y que si la invitan a salir, no tiene problema en aceptar.

“Si a mí, Juan, Pedro, Andrés, el que sea, me invita a comer, me invita a un show, me invita a una fiesta, yo voy. No le debo nada a nadie, no ando con eso”, finalizó.