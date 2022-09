Luisa Fernanda W fue hospitalizada de emergencia ¿Qué le pasó?

Tal parece que los excesos de trabajo y diferentes compromisos hicieron mella en la salud de la creadora de contenido y cantante Luisa Fernanda W, pues ha confesado que le mandaron reposo absoluto.

La también influencer, que esta próxima a dar a luz a su segundo hijo con el cantante Pipe Bueno, reveló que tuvo que hacer una pausa obligada a cada actividad que tenía planteada, y que este paréntesis le servirá para descansar un poco.

“Esta semana tenía varios compromisos, mucho trabajo, pero ando por aquí hospitalizada. Así que bueno me toca, estar tranquila, guardar reposo, se los cuento para que de pronto si no respondo el WhatsApp o algo no digan ‘Ay si es irresponsable’”, reveló desde sus historias en la red social Instagram que fueron recopiladas por una cuenta especializada en farándula colombiana.

Luisa Fernanda W se sinceró con todos al decir que está siendo responsable con su salud al disminuir la carga de trabajo para poder recuperarse rápidamente y más en su condición de embarazo, y agregó que Pipe Bueno ha estado con ella pegado a la pata de la cama del hospital en el que se encuentra hospitalizada.

“Ya en este momento estoy siendo responsable conmigo misma, bajándole un poquito al trabajo y a todo, a todo en general. Ahí voy, por allá esta Pipe dormidito, haciéndome compañía, eh y nada. Estoy por aquí desde ayer, lo más importante ahora es estar en reposo. Un abrazo. por aquí siempre de la mano de Dios”, finalizó Luisa Fernanda W.

Es de recordar que días atrás la pareja estrenó el video de su tema ‘El Último Adiós’ el cual es un cover de la canción original de la mexicana Paulina Rubio y que tras su llegada a las plataformas musicales y audiovisuales desencadenó una serie de reacciones divididas entre su fanaticada.