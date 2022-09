“Bájenle tres rayitas”: Carmen Villalobos en contra de los medios que la critican

La actriz Carmen Villalobos no esperó para sacarse de encima las fotos con Sebastián Caicedo. Instagram @cvillaloboss

Carmen Villalobos, reconocida actriz quien en los últimos meses ha estado en el ojo del huracán debido a su separación luego de 13 años con el también actor Sebastián Caicedo. A raíz de su separación, muchos rumores han salido a la luz, pero, eso sí, ninguno se ha confirmado.

Y es que no es para menos, pues, sus seguidores se encuentran a la espera de saber quién es el nuevo amor de la barranquillera. Además, de las razones que la llevaron a separarse de Caicedo.

Ante el sinfín de comentarios, la actriz había preferido no referirse al tema. Pero, al parecer, se cansó de las noticias sobre su vida privada. Por medio de su cuenta de Instagram, la presentadora de ‘Top chef vip’, aprovechó su asistencia al concierto de la española Rosalía en la capital.

Villalobos agregó: “cuando entre a redes sociales y veo todo lo que inventan de mi vida y todos los días una noticia nueva. Bájenle tres rayita”, acompañado de varios emoticones de risa. Las declaraciones estuvieron acompañadas del famoso ‘trend’ de la cantante española con ‘Bizcochito’ mientras se maquillaba en el set del programa de cocina.

Carmen Villalobos se disfrutó de principio a fin el concierto de Rosalía

La española se presentó en la noche de este 31 de agosto en el Movistar Arena. Con un estadio lleno y miles de fanáticos emocionados, en donde la actriz no fue la excepción. Carmen entonó ‘Despechá' , el más reciente éxito de Rosalía, gritando: “Baby, no me llame’ que estoy ocupá' olvidando tus male’ ”.

La otra de las canciones fue ‘La noche de anoche’, con la frase: “Porque la noche de anoche fue algo que yo no puedo explicar”. Sin embargo, esta no es la primera vez que Villalobos confunde a sus seguidores por una supuesta dedicatoria a su ex, ya lo había hecho con algunos temas de Karol G.