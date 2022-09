(Video) Empleada de Banco Falabella les ‘cantó la tabla’ por presunta explotación laboral

En video quedó captado el momento en que una mujer, al parecer empleada del Banco Falabella, no aguanta más, y ante la mirada de sus compañeros y clientes, reclama los malos tratos laborales que habría recibido por parte de la empresa, en una sede en Bogotá.

“Ustedes también tienen hijos, y el día de mañana qué hace este banco, con estas jornadas extenuantes que tenemos de domingo a domingo, trabajando como si estuviéramos remunerando, nos está sacando enfermos y dónde nos van a aceptar en otros trabajos”, dice.

Posteriormente, reclama que no pueden permitir que la multinacional los esté explotando. Ante su desahogo, también aprovecha para dirigirse a los clientes y hacerles caer en cuenta del mal servicio que están recibiendo.

Te puede interesar: El tierno mensaje de Adriana Lucía a su abuela tras un mes de su fallecimiento

“A ustedes también como clientes le están también vulnerando sus derechos con ciertas cosas: en la tirilla de pago no saben qué es lo que están pagando. Exija su extracto porque les están metiendo seguros y sus deudas no bajan. Este banco no piensa en el tiempo de ustedes, tienen que estar todo el día para que los atiendan y no contrata trabajadores”.

La mujer le pide a sus compañeros de trabajo que se unan y no permitan más atropellos por parte del Banco. “Hoy nos hemos desplazado desde Cali un grupo de compañeros y venimos a mostrarles que esta lucha sí vale la pena”.

Finalmente, narra que hace 4 años fue denunciada por el mismo Banco en 2018, porque la “querían sacar por hacer este tipo de intervenciones”. Sin embargo, contó que el juez laboral falló a su favor, por lo que no fue despedida. “No tengan miedo compañeros. No se dejen intimidar de su jefe, porque no es su dueño”.

Hasta el momento, el Banco no se ha pronunciado frente a la denuncia que se volvió viral en redes sociales.