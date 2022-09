El tierno mensaje de Adriana Lucía a su abuela tras un mes de su fallecimiento

La abuela de Adriana Lucía falleció a sus 85 años en su residencia, ubicada en el corregimiento El Carito, zona rural de Lorica, de donde son oriundas las cantantes.

Ahora más de un mes del sensible fallecimiento la cantante ha hecho pública una dedicatoria en su red social Instagram cargada de mucho amor y sobre todo de especial agradecimiento.

“Intento organizar los recuerdos que me llegan en ráfaga. Intento organizarlos para que no se me pase ningún detalle. Te veo bordando en la vieja máquina de coser. Oigo tu voz, tu canto dulce: ‘mariposa vagarosa roca en tinte y en donaire, qué haces tú de rosa en rosa de qué vives en el aire’”, escribió en primera instancia.

Luego indicó que escuchaba el tintineo en la cocina, cuando le explicaba una y otra vez cómo es que se sirve una buena taza de café o enseñándole la manera correcta de servir.

“Ahí estás pavoneándote en la recámara, elegante y parsimoniosa organizando la ropa de ‘pontificar’ porque de seguro irás a una misa. Te oigo explicar que el plural de ají es ajíes, lo mismo que el de alelí. Las telas, el lino y el olán. El guipur, el richelieu, el biesecito, los figurines y la revista vanidades. El pan con mantequilla, el vaso de leche con bocadillo, el arroz de zanahoria, la sopita levanta muertos”, continuó.

Luego indicó que, aunque todos los diciembres ella decía que sería el último, en el fondo sabía que duraría tantos años como lo hizo y que alcanzaría a conocer a sus gemelas.

“Te recuerdo siempre imponente, con esa manera de hablar llena de tantas palabras hermosas y sonoras, de frases profundas que me hicieron amar el diccionario para poder disfrutar de tu léxico; también te recuerdo anhelando el pasado, como si con él se te hubiera ido lo mejor de ti y el presente no existiera. Espero que descanses en paz y que halles esa felicidad esquiva”.

Agregó la ve y se ve a ella misma, que tiene tanto de su abuela que no puedo parar de llorar y pedirle a Dios que jamás olvide lo que les enseñó.