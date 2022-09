‘La Segura’ reveló que sabe quién le está haciendo brujería

‘La Segura’ ha estado pasando los últimos meses llenos de emociones diferentes. Luego de iniciar el año no tan bien, debido al grave estado de salud que tuvo con a dolores crónicos en su espalda baja, hinchazones y hasta el no poder caminar, ha declarado que su estado de salud no es lo único que está quebrantada.

Lo cierto es que la creadora de contenido ha tenido una montaña rusa de emociones los últimos meses, pues luego de haber pasado por tremendos problemas de salud, ha encontrado una pareja y parece estar más enamorada que nunca.

Gracias a ese nuevo impulso, ‘La Segura’ ha estado tratando de ser mas constante con su contenido en redes sociales, trabajando y terminando de recuperarse. Mientras ella está enfocada en eso, decidió contar por redes sociales que sí cree en la brujería y que ella sabe quién, exactamente, le está haciendo ese trabajo:

“Así como existe el bien, existe el mal y hay gente que practica la brujería para hacerle el mal a otras personas. de hecho yo estoy totalmente segura y sé exactamente qué persona en este momento me está haciendo brujería. Pero por más de que esta persona me haga brujería y por más que con santería intente acabar con mi vida, hay un poder más grande y es el poder De Dios” aseguró ella.

Los comentarios empezaron a aparecer y aseguran que solo lo está diciendo para crear polémica.

Famosos que aseguran que le hicieron brujería

Greeicy Rendón es una de las famosas que aseguró que le hicieron brujería “Me empecé a sentir muy depresiva. No soy una persona depresiva, realmente, pero ya eran niveles de depresión fuerte. A mí me encanta bailar, me encantan los animales y la música, y todo eso me fastidiaba. Era una cosa que me controlaba” afirmó la cantante

Marcela Reyes, aseguró que una amiga suya le hizo brujería cuando tuvo a su bebé “Ay bebés, imagínense que sí. Cuando recién tuve a Valentino me pasó algo refuerte y uff, hasta se me eriza la piel, vomitaba cosas súper raras y me di cuenta quién era…”.