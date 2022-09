3 famosos colombianos a los que le hicieron brujería

Algunos famosos han tenido que experimental la sensación de sentirse bastante raros sin ninguna explicación, hasta que se dan cuenta que todo tiene un por qué, que la brujería existe y que las amistades a veces no son tan buenas como dicen ser.

Greeicy Rendón

La cantante, para una entrevista en el 2021, la cantante y actriz reveló los feos síntomas que empezó a sentir en una oportunidad de su vida, cuando estaba iniciando su carrera, que estaba entrando en depresión y estaba dejando de lado, todas las cosas que le gustaban hacer:

“A mí me encanta bailar, me encantan los animales, la música y todo eso me fastidiaba, era muy raro lo que me pasaba”, afirmó la cantante añadiendo que solo lloraba todo el tiempo. “Más que por desespero, fui por curiosidad. Me dice el nombre de la persona y no puede ser...no puede ser que me esté dando el nombre de la persona que yo creo, y además, otra persona que había trabajado hace muchos años atrás conmigo”

Marcela Reyes

La dj confesó que le hicieron brujería cuando acababa de dar a luz a su hijo Valentino y una “amiga” suya, trató de dañarla “Ay bebés, imagínense que sí. Cuando recién tuve a Valentino me pasó algo refuerte y uff, hasta se me eriza la piel, vomitaba cosas súper raras y me di cuenta quién era…”

‘La Segura’

La creadora de contenido aseguró en sus redes sociales que supo de primera mano quién le hizo brujería “Así como existe el bien, existe el mal y hay gente que practica la brujería para hacerle el mal a otras personas. de hecho yo estoy totalmente segura y sé exactamente qué persona en este momento me está haciendo brujería. Pero por más de que esta persona me haga brujería y por más que con santería intente acabar con mi vida, hay un poder más grande y es el poder De Dios”