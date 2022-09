“No entiendo por qué me amenazan” Amigo de Yeferson Cossio habló de la estafa de Cartagena

Durante los últimos días se han hecho noticia las denuncias de estafa en la ciudad de Cartagena. Son varios los casos que evidencian que en la ‘Heróica’ están cobrando precios exageradamente altos por los servicios ofrecidos, especialmente a turistas.

Uno de los casos que más causó revuelo fue el de Zionh Wang, un influencer coreano y amigo de Yeferson Cossio, que denunció que le cobraron 600 mil pesos por un masaje en la playa.

Su testimonio hizo tanto eco que por varios días apareció en los titulares de medios nacionales y en las plataformas digitales. Ahora, el influencer, que acumula más de un millón de seguidores en redes sociales, se pronunció al respecto.

Amigo coreano de Yeferson Cossio dijo que lo amenazaron

Wang se dirigió hacia sus seguidores y aseguró que no imaginó que la situación tuviera semejante alcance y que se sentía avergonzado. “Primero que todo, yo amo Colombia, pero eso estoy aquí, amañado en Colombia. No quería salir en una noticia hablando de una señora que me cobró tanto”, dijo.

“A mi no me gusta salir en noticias contando esas cosas, que pena, ni siquiera puedo levantar cabeza en la calle, solo me gusta salir cuando saco canción o hago alguna obra”, agregó.

Asimismo, señaló que está recibiendo amenazas por parte del público y aclaró que lleva cinco años viviendo en el país, por lo que no entregó los 600 mil, sino que a cada mujer que se le acercó les dio 150 mil.

“Lo hice porque yo las admiro mucho, son unas guerreras, quieren trabajar (…) Muchas personas después de ese video y las noticias se ofendieron. Yo pido mil disculpas, esa no era la intención, solo conté mis historias y experiencias como siempre”, finalizó.