Los niños arcoiris existen y hay uno en ‘La Voz Kids’

‘La Voz Kids’ no solamente es una plataforma para mostrar el talento de tantos niños en Colombia, que, con mucho esfuerzo, han llegado a los escenarios con la ilusión de iniciar, quizá, una carrera musical. Muchos de los participantes llegan con historias bastante duras para contar al programa, pero también hay otros que llegan con historias ‘casi milagrosas’ que inspiran a muchos.

Lea también: “Fácilmente, la mejor vestida”: Conozca a la ‘Mini Greeicy’ de ‘La Voz Kids’

Varios de los participantes que están en el equipo Cepeda tienen historias muy interesantes por compartir, pues no más hay que recordar a Camilo, quien tocó el corazón de muchos, contando que su madre murió en medio de un combate cuando era muy joven. Andrés se ha destacado por ser un guía bastante sensible, por lo tanto, le gusta mucho conocer las historias de sus niños.

Es el caso de Ángel Santiago, que contó su hermosa historia de vida explicando que era un niño arcoíris, ¿qué significa eso?, según Ángel, es niño que nace luego de uno o más pérdidas de embarazo, lo que le asombró a Andrés Cepeda y afirmó que así como le trajo felicidad a su familia, también lo había hecho en su grupo.

Lea también: A ‘Epa Colombia’ le cayó la Extensión de Lavado de Activos, luego de que su “amiga” la acusara

A pesar de no haberlo contado en el programa, muchos en redes sociales creen que su nombre tiene que ver con esa experiencia de su mamá.

“Me llama mi mamá, después de ver ‘La Voz Kids’, a decirme que fui un niño arcoíris” “Si no es por ‘La Voz Kids’ no me entero de que soy una niña arcoíris” fueron algunos de los comentarios de usuarios en internet.

Desafortunadamente, para Ángel y su familia, quien ganó la batalla fue Diana, que con su voz y su sabor, logró pasar a la siguiente ronda. A pesar de eso, Ángel se despidió de la forma más tierna posible, agradeciéndole a Cepeda por la experiencia vivida en el programa. Definitivamente, la parte más dura siempre será la despedida.