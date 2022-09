Juan Diego Alvira se despidió de ‘Carmencita’, la mujer detrás de ‘El periodista soy yo’

Juan Diego Alvira es uno de los periodistas y presentadores más queridos por los colombianos. Su larga trayectoria y paso por reconocidos medios nacionales lo han ayudado a posicionarse como uno de los más conocidos, y por su personalidad y trabajo ha sabido ganarse los corazones de varios.

Lea también: Mindiola se sumó a la lista: los cantantes vallenatos que murieron en accidentes de tránsito

Por esto, los temas concernientes a la vida del periodista suelen ser de interés para cientos de personas. Uno de los más recientes es su salida del Canal Caracol, en donde se desempeñaba como presentador del noticiero.

La noticia fue dada a conocer durante los últimos días y finalmente confirmada este viernes por el comunicador. El medio que lo recibirá como parte de sus filas es la Revista SEMANA, a cargo de Vicky Dávila.

El sorpresivo anuncio ha causado las reacciones de miles de personas, y mientras que algunos apoyan su decisión de cambiar de casa periodística, otros aseguran que es un error y algo que traerá consecuencias negativas a su carrera.

También le puede interesar: Juanes cancela concierto en Venezuela días después de recibir amenazas del gobierno

Juan Diego Alvira se despidió de doña ‘Carmencita’

En medio de la noticia de su partida, el periodista se encuentra en la difícil tarea de decirle adiós a un lugar y unas personas que vieron su crecimiento profesional y personal.

Entre las despedidas estuvo ‘Carmencita’, una mujer que trabaja en el lugar y que, según Alvira, fue una pieza importante en la famosa sección ‘El periodista soy yo’ del Canal.

El momento quedó registrado en video y posteriormente publicado en su cuenta oficial de Instagram, en donde sobrepasa el millón de seguidores.

“Les presento a ‘Carmencita’, la inspiración de la sección ‘El periodista soy yo’, esa sección no habría sido lo que fue sin ella. Me harán falta sus consejos, sus vaciadones... Gracias, de verdad que no lo digo por decirlo, detrás de usted está ‘El periodista soy yo’, gracias”, fueron las palabras que dedicó el periodista a la mujer.

Como respuesta, ‘Carmencita’ le deseó éxitos en su futuro y con su familia, y señaló de manera jocosa que “tocaba regañarlo con justa razón.