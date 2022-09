Diana Celis, ex de Epa Colombia, se va del país en medio de lágrimas

Diana Celis dijo que se va arriesgar, pero no detalló en qué Foto: Instagram @diana.celis5

La futbolista Diana Celis le dijo hace pocas horas adiós a Colombia para montarse en un avión en el que se dirigirá a otro país. Y es que a través de sus historias en la red social de Instagram dejó ver la decisión.

Desde el aeropuerto y con malta en mano la ex de Epa Colombia emitió unas palabras que llaman a la reflexión a aquellas personas que están detrás de cumplir sus sueños, tal como ella, y despertó la curiosidad de todos.

“Les cuento que voy para… Eh. Bueno, eso lo subo más tarde, para donde voy, pero voy a ir a cumplir un sueño, me voy a arriesgar a ganar o perder. Lo peor que puede pasar es perder y nada”, dijo en primera instancia a través de sus historias.

Pero conteniendo las lágrimas, pues se le notaba visiblemente triste, la bella Diana Celis agregó que para todo hay que arriesgarse sin medir consecuencias y muy especialmente para saber si con intentarlo se podía o no lograr algo.

“Pues lo único que les puedo decir es que: arriésguense a lograr lo que ustedes quienes, del cual si pierden por lo menos no van a quedar con la duda, de que si hubiera ido lo hubiera o no logrado, así que vayan, de cabeza, en clavao, qué más”, finalizó.

Al principio de las historias publicadas una de ellas fue musicalizada con el tema del cantante mexicano Carlos Rivera ‘Ya Pasará’ específicamente en su primera estrofa “Entenderé que mientras siga vivo, habrá un camino de un solo sentido, perdonar, olvidar y avanzar”.

¿Coincidencia con las lágrimas de Epa Colombia?

Es de recordar que hace poco con el tema ‘Only Love Can Hurt Like This’ de la cantante Paloma Faith es como la empresaria Epa Colombia acompañó un video de ella sobre la cama, con un gran detalle y es que en el rostro se le ve visiblemente afectada y trasnochada.

El clip lo acompañó con una frase que fue aún mucho más contundente en la que se refiere al significado del tema para ella. “La canción dice solo el amor duele, así solo el amor duele así uuuuuu”.

Luego, esta fue respondida por una de sus seguidoras quien la secundó en sus palabras y la utilización del tema. Epa Colombia subió la captura de pantalla en la que se lee la interacción.

“Y duele bastante querer estar con ella y no poder los momentos de desvelo pensando si esa persona también está igual o ella si puede dormir plácidamente. Todo, todo eso piensa uno mientras la mente va destruyendo el corazón amiga”.

Sobre la imagen, y subrayado en negro, agregó una frase en la que agradece la compañía y presencia de quienes siguen de cerca su vida. “Todas ustedes me caen super bien las amo. No he podido dormir y esta casa es muy grande sola”. Por lo que para muchos es un indicio de que la relación terminó.