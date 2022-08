Esta es la prueba de que Karol G y Feid andan más que juntos

No ha pasado mucho tiempo desde que Karol G lanzó su más reciente e indiscutible éxito ‘Gatúbela’ y ante el auge que ha tenido el tema, no solo por su letra sino por su sensual video musical, ‘La Bichota’ agradeció a través de sus redes sociales.

“Gracias por recordarme que quería hacer un video para decirles a todos que estoy muy contenta porque ‘Gatúbela’ debutó de número 37 en Spotify, además que ‘Provenza’ sigue rompiendo, está en el 17 después de cuatro meses ¡Ay por favor! Nada que estoy super agradecida, super feliz, Gatúbela era un proyecto personal que yo quería sacar, muy especial para mí, es porque yo quería que perrearan en la disco con Karol G y con Maldy, porque sin Maldy no hay perreo”, se le escucha decir a Karol G.

Pero no fueron sus palabras las que llamaron la atención de todos, sino la ropa que llevaba puesta, ya que es el mismo buzo que Feid publicó en julio del 2021 en uno de sus posts en la red social Instagram. Sobre la pieza se puede leer “Ye must be born again”, por lo que no hay duda que una oportunidad nace de nuevo.

Para muchos de los seguidores nada es casualidad, por lo que llenaron el post del cantante haciendo referencia a la presunta relación de ambos, que quedaría confirmada con esto.

“Háganlo público yaaaaa😍 🥰 Karol G está usando el mismo sueteeer”, “Las casualidades no existen😮😍el mismo saco 😏”, “Aquí los que estamos mirando el mismo buzo que Karol G ❤️”, son algunas de las reacciones que destacan.

Sin embargo, esto no fue lo único, pues Feid hizo referencia a ser un gato en su más reciente publicación, lo que desató que los seguidores relacionaran las palabras con el tema ‘Gatúbela’ por lo que de inmediato se volcaran al post.