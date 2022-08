“El ataúd estaba vacío”: ‘Quico’ piensa que Florinda Meza mintió sobre la muerte de ‘Chespirito’

En noviembre de 2014 se supo la trágica noticia de la muerte de Roberto Gómez Bolaños, una pérdida que dejó de luto a millones de personas que crecieron con sus producciones televisivas como ‘El Chavo del 8′ y ‘El Chapulín Colorado’.

Según lo informaron en su momento, el humorista y guionista falleció en Cancún, México, su país natal. Después de eso fue llevado al Estadio Azteca de la Ciudad de México, en donde sus seres queridos lo estaban esperando para despedirlo.

Sin embargo, luego de su muerte, el nombre del mexicano se ha visto involucrado en distintas polémicas. La más reciente es por unas declaraciones que el actor Carlos Villagrán, quien interpretó a ‘Quico’ en ‘El Chavo del 8′, en donde dijo que la muerte de Gómez le generaba algunas dudas.

Polémicas declaraciones de ‘Quico’ sobre la muerte de ‘Chespirito’

Así, en entrevista con el programa argentino ‘La Divina Noche’, Villagrán contó que recibió la noticia del fallecimiento de su amigo a través de un periodista y no de la familia o personas cercanas a él.

“De inmediato, mi esposa y yo nos fuimos para México. Llegué cinco minutos tarde a la misa que hicieron en Televisa San Ángel. Estaba lleno todo eso, y me apartaron un lugar adelante donde me senté”, relató.

Asimismo, dijo que en medio del velorio comenzó a notar una serie de detalles que le hicieron pensar que el mexicano no murió ese día, sino días antes.

“Resulta que me di cuenta de que Roberto no murió ese día, yo creo que murió mucho antes y Florinda dijo: ‘Aguántamelo’”, señaló Villagrán, quien además agregó que el ataúd estuvo cerrado todo el tiempo y que estaba vacío.

“Estuve en el velorio y no había nada en ese cajón. Él falleció antes y lo dijeron después para poder preparar todo, pero no me consta nada”, agregó.