¿Subido de tono? El video de ‘Gatubela’ de Karol G fue bloqueado en algunos países

La artista paisa, Karol G, ha logrado posicionarse como una de las exponentes más sonadas e importantes del género a nivel nacional e internacional. Con sus recientes éxitos y crecimiento musical sigue deleitando a sus millones de seguidores y dejando en alto el nombre del país.

Este año ha sido de éxitos para la ‘Bichota’, como también es conocida, pues llegó a pararse en los escenarios de eventos tan importantes como el Tomorrowland que se celebra todos los años en Bélgica y que reúne una importante cuota musical.

Asimismo, además de estrenar su llamativa cabellera roja, la paisa volvió con fuerza y lanzó el tema ‘Provenza’, himno que cantó hace algunas semanas en un concierto realizado en Puerto Rico.

Finalmente, el pasado 25 de agosto, una nueva creación vio la luz. Se trata de ‘Gatubela’, tema que interpreta con Edwin Vásquez, más conocido como Maldy y quien participó en el famoso dúo puertorriqueño, Plan B.

¿Por qué YouTube bloqueó el video de ‘Gatúbela’?

El día del estrene, la ‘Bichota’ aprovechó sus redes sociales para dar el anuncio y dijo en una publicación: “Hoy sale ‘Gatúbela’. De entrada, YouTube me bloqueó el video por contenido, entonces no todo mundo va a poder ver el video, pero aquí les dejo el link para que escuchen la canción”.

Pese a que habló del bloqueo, la colombiana no reparó en detalles y no reveló la razón exacta de la decisión tomada por el equipo de la plataforma. Aun así, varios especulan que sería por contenido explícito, algo que muchas de las plataformas que más se usan no admiten.

Por todo esto, el videoclip ha sido bloqueado en varios países, pero Colombia no es uno de ellos. Así, a pocos días de su lanzamiento ya cuenta con más de 26 millones de visualizaciones.

Cabe recordar que los lineamientos de la Comunidad de YouTube no permite la divulgación de contenido sensible, es decir, imágenes de desnudos o actos sexuales, así como el contenido considerado como peligroso, violento o que incite al odio.

“No publiques contenido si cuenta con exposición de genitales, pechos o glúteos (con o sin ropa) con el objetivo de brindar placer sexual”, se lee en la página oficial de la plataforma, en donde también advierten que hacer caso omiso podría causar el cierre del canal.