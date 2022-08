Jessica Cediel reveló la última conversación que tuvo con su cirujano, ¿qué le dijo?

Jessica Cediel dice que no se operó y que no estaba drogada Instagram @jessicacedielnet

Por estos días, la modelo y presentadora colombiana, Jessica Cediel, ha vuelto a llamar la atención de los colombianos luego de que se conocieran nuevos avances sobre la situación con los biopolímeros que aplicaron en su cuerpo hace varios años.

La modelo se ha caracterizado por ser una de las voces que ha dejado en evidencia el fuerte daño que pueden causar estos productos en el cuerpo, y no ha tenido problema en compartir con sus más de nueve millones de seguidores el proceso de recuperación.

Ahora, a raíz de la situación, y luego de que se conociera la decisión de la Corte Suprema de Justicia de condenar al cirujano Martín Horacio Carrillo a 48 meses de prisión, la colombiana sintió un respiro en la lucha que vive desde hace más de 10 años.

¿Cuál fue la última conversación entre Jessica Cediel y su cirujano?

En entrevista con W Radio, Cediel reveló que la última vez que habló con Carrillo fue en su consultorio, cuando ella estaba a punto de someterse a su tercera cirugía para la eliminación de biopolímeros.

“Cuando le hice el reclamo después de hacerme la segunda cirugía, fue la última vez que hablamos. Fui al consultorio con mi mamá, le dije: ‘Martín, me paso esto’, y él me contestó en su oficina: ‘Se me olvidó decirte que en el 2009 salió un lote de producto falso’”, relató la colombiana.

Ante la confesión del cirujano, Cediel se mostró indignada y le pidió explicaciones por darle ese tipo de información tan relevante dos años después del procedimiento.

“Ahí le dije: ¿Cómo es posible que no me digas? Estamos en 2011 y si no tengo la sintomatología jamás me doy cuenta. Él me dijo: ‘Tranquila, no te hagas nada, esto te lo quito con productos homeopáticos’”, agregó.

Cabe recordar que en las últimas horas, Cediel compartió un video en Instagram en el que recopila las fuertes imágenes que muestran las consecuencias que ha sufrido su cuerpo.