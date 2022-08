“El mejor amigo de Carolina Cruz quería golpearme”: un creador de contenido, acusó a Fabio Starita

Las peleas entre famosos no quedan en lo privado, sobre todo cuando incluye a un creador de contenido, pues generalmente son los primeros en denunciar y publicar estas situaciones de injusticia. Es el caso de Nicolás, que tuvo un encuentro no tan grato con Fabio, quien es reconocido por ser el mejor amigo de Carolina Cruz y por ser el director de una empresa de comunicaciones.

Al parecer, todo habría iniciado en un bar, cuando Nicolás estaba con algunos amigos y un chico con el que salía. En eso Fabio llegó y se mostró interesado en el chico con el que iba Nicolás, tanto, que le pidió a una amiga que se acercara a Nicolás y al otro chico para tratar de convencerlo de que los acompañara. Nicolás, confundido por la situación, simplemente no le puso cuidado, siguió con su noche y sus amigos.

Pero Fabio no terminó ahí, de hecho, al ver que el otro chico no se acercó, lo intentó con Nicolás, así que le ofreció un trago de Wishkey, pero él no aceptó. Fabio siguió insistiendo hasta el punto de decirle que si no aceptaba, le iba a tirar el trago encima.

Los problemas con Fabio continuaron, cuando Nicolás asistió a otro evento donde estaba Fabio, quién empezó a insultarlo y a tratar de sacarlo e incluso, tratar de pegarle. Fue entonces cuando Nicolás recordó lo que ya había tenido un percance con él, ya que en ese momento no lo recordó. Obviamente, no solo contó la historia, sino que aprovechó el momento para decir que un hombre de 40 años no debería estar buscando pelea con un chico de 20 años.

Los comentarios no se hicieron esperar y afirmaron que era inaudito este tipo de comportamientos y que, probablemente, Fabio sentía un gusto por él y quería ‘tenerlo’ a como fuera lugar.