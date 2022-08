Tres famosos colombianos que son amigos de sus ex’s

Sin duda, el mundo del entretenimiento puede llegar a ser muy pequeño, siempre resultará mejor ser amigos del ex, que enemigo, sobre todo, cuando hay hijos de por medio. Por eso, hoy recapitulamos tres exparejas famosas que han logrado convertirse en muy buenos amigos.

Margarita Rosa de Francisco y Carlos Vives

Uno de los matrimonios más cortos, pero más recordados de todo, sobre todo por la belleza y éxito sin igual que cada uno tenía en esa época. Se conocieron durante las grabaciones de ‘Gallito Ramírez’, cuando los dos eran protagonistas y tenían una supuesta relación. Al parecer el romance salió de la pantalla y pasó a la vida real. Los dos famosos se enamoraron y llegaron al altar, pero lo cierto es que el amor no duró mucho, pues luego de dos años, se separaron.

Carlos Vives llegó a afirmar que fue su culpa y ella aseguró que en esa época ella era muy conflictiva. A pesar de haber pasado más de 30 años, el amor entre ellos sigue intacto, y prueba de ello, es que Margarita Rosa le echó flores a Vives en redes sociales “Toda la música que hace este señor Carlos Alberto, fuera de ser el resultado de su talento, que es una cosa exuberante” a lo que él no dudó en responder “Cómo no voy a amar la vida que me dio la oportunidad de vivir un ratico junto a un ser tan divino como tú, y más exuberante será tu mirada”

Johana Bahamón y Cabas

Estuvieron juntos desde el 2004 hasta el 2009 y fruto de dicha relación nació Simón Cabas Bahamón. Muchos creyeron que se tendrían odio luego de la ruptura, pero lo cierto es que se apoyan como si fueran los mejores amigos. Luego de tanto tiempo, los dos siguen apoyándose en proyectos, pues confesaron que solo terminaron por falta de tiempo. Publicaron una foto y Cabas no perdió la oportunidad de afirmar y dejar claro que ella siempre será su “bonita y para nadie es un secreto”

James Rodríguez y Daniela Ospina

En el 2010 los dos famosos dieron el ‘sí' al frente de un altar, para, tres años después, traer al mundo a su única hija Salomé. Pero a pesar de ser en ese momento una de las parejas más estables, decidieron terminar dicha relación en los mejores términos. Cada uno ya ha tenido relaciones amorosas distintas y siguen siendo muy amigos por su hija, pero sobre todo, porque se amaron mucho y lo siguen haciendo, pero de forma distinta. Por eso, siempre se les ve compartiendo con Salomé, jugando, en diciembre y por supuesto, en el cumpleaños de la niña.