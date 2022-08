“Señora, déjeme explicarle”: el error por el que Camilo Echeverry quedó como grosero

El artista colombiano Camilo Echeverry es una de las figuras más comentadas por estos días, pues además de las noticias relacionadas con su vida personal, como lo son su relación con Evaluna Montaner y su nuevo hijo Índigo, el joven de 28 años también anda estrenando un nuevo éxito llamado ‘Alaska’.

El intérprete de ‘Vida de rico’ y ‘Tutu’, que está pronto a comenzar su gira ‘De adentro pa afuera’ en Estados Unidos y Puerto Rico, aprovechó un espacio en sus redes sociales para contarle a sus seguidores un bochornoso momento que protagonizó y que lo hizo quedar como grosero ante los ojos de una mujer.

Camilo Echeverry pasó pena con desconocida y ahora la busca para disculparse

“Tengo que contarles algo que me pasó, que todavía lo tengo en mi cabeza. Fue muy chistoso y muy horrible”, comenzó diciendo el joven colombiano. Según su relato, todo ocurrió cuando estaba de visita en casa de unos amigos. Allí, al despedirse, quiso hacer una broma que no le salió como esperaba, pues no se percató de la presencia de la mujer hasta cuando ya fue tarde.

“Yo estaba saliendo de la casa de unos amigos y afuera estaban ellos dos, entonces para hacerles la broma abrí la puerta como si estuviera bravo, y me estaban mirando ellos y les grité: ‘¡Qué mira!’”, dijo mientras explicaba que las ventanas de su vehículo están averiadas.

Pocos segundos después del grito, Echeverry arrancó el carro y se dirigió hacia la calle, en donde al rato cayó en la cuenta de que había una mujer paseando un perro y que seguramente tomó la broma como un gesto grosero.

“A mi me tortura pensar que esa señora llegó a su casa y le dijo a sus hijos: ‘No saben la que me pasó, Camilo abre la puerta y me grita y se va’”, agregó.

Asimismo, quiso mandar un mensaje para encontrar a la mujer y poder disculparse con ella. “Señora, si usted está viendo esta historia, yo le pido que por favor me escriba un DM y me deje explicarle lo que pasó. Perdón, señora, eso que hice no me representa, ese no soy yo”, finalizó.