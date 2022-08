Sofia Jaramillo recibió amenazas de “brujería”

Sofía Jaramillo denunció hace poco a través de las historias de su red social Instagram un caso de amenaza un poco extraño, por lo que la experta en cocina y panadería ha mostrado mucha preocupación.

Un comentario que le llegó de un usuario que llevaba por nombre “Tian.isaac” es a lo que Sofía le prestó mucha atención, esto según dijo por parecerse al nombre de su pareja, pero al presionar sobre el perfil halló la incómoda sorpresa.

“Les voy a compartir algo en lo que me acaban de etiquetar, me acaban de hacer una amenaza… ¡Eh! De brujería. Quisiera saber quién hay detrás de ese mensaje y quisiera entender por qué tanto odio y por qué esas palabras. ¡Quisiera saber quién es! O sea, yo nunca me había enfrentado en mi vida a una cosa de estas. Quiero que vean esto que me acaban de escribir”, dijo en primera instancia en los videos que fueron recopilados por una cuenta dedicada al espectáculo colombiano.

De inmediato se ve una captura de pantalla de lo que son sus notificiaones en la que se lee: “Le envié una carta en este perfil”. En la cuenta había solo tres publicaciones y en una de ella una imagen con texto en el que las palabras encendieron las alarmas, ya que incluyen a su hijo.

Así dice la amenaza a Sofía Jaramillo

“Mónica Sofía Jaramillo Pedroza, le voy a decir cuál es su futuro: se van a alojar en su mente y en la de su hijo ciertos seres demoniacos por denuncia, (muchos) que se van a encargar de vivir de su cuerpo y de su mente todos los días, todas las noches. Hasta que pague hasta el último servicio y todos los bienes adquiridos por obsequio y fama a razón de un salario menor. Poco a poco va a seguir”, se lee en la imagen.

Pero no obstante a esas palabras luego llegaron advertencias mucho más fuertes que le predicen enfermedades, depresión y tormentos a la hora de descansar.

“Van a liberarse sueños extraños, desesperación interna, depresión, cierta irritación como la de un adicto. Le van a caer ciertas enfermedades, accidentes y errores de concentración. Pensamientos de odio y perversión va a tener que masturbarse a diario” — Es parte de la amenaza a Sofía Jaramillo

La respuesta de Sofía Jaramillo fue más que contundente, pues aseguró que primeramente no cree que en ese tipo de cosas y que su fe no la dejará caer en esos deseos malignos.

“A la persona que me escribió, yo no creo en la brujería, sí sé que existe la maldad, pero yo me cubro con la sangre de Cristo y desato todas esas palabras que leí en ese momento”, agregó Sofía Jaramillo y luego de la denuncia la cuenta desapareció de la red social Instagram.