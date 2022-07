Sofía Jaramillo se confundió en redes y sus seguidores la trataron de “bruta”

A la modelo colombiana Sofia Jaramillo le llovieron críticas luego de que se confundiera y equivocara cuando le hicieron una pregunta que incluía la palabra ‘heterosexual’.

Mediante una dinámica que hizo a través de las historias en su cuenta personal de Instagram, la exparticipante del reality ‘Soldados’ del Canal RCN respondió una serie de preguntas que le hicieron sus seguidores.

La pregunta en cuestión fue: “De 1 a 10, ¿qué tan heterosexual eres?”. A lo que la modelo respondió que “siendo uno, nada: uno o cero. Yo no siento atracción por personas de mi mismo sexo, por mujeres no. A mí me gustan los hombres, me gustan muchísimo”.

Frente a su respuesta, muchos de sus seguidores le escribieron con insultos en los que la tildaban de “bruta”. Pese a que horas más tarde borró el video, este ya se reproducía en otras páginas y redes. Por otra parte, también hubo usuarios que la corrigieron de manera respetuosa, a lo que ella agradeció en una nueva historia.

Pasado el tiempo, Jaramillo publicó un nuevo video en el que se pronunció al respecto de lo sucedido, y se refirió a las personas que le escribieron como “llenas de odio” y “destructivas”. Asimismo, aseguro que no le importa lo que la gente pueda llegar a decir de ella.

“De toda la gente que hoy leí, el 90% de los comentarios, eran de personas supremamente destructivas. Yo leía y leía… A mí muchas cosas me dan risa. Yo no los culpo, porque uno no sabe el proceso de la gente y hay gente que guarda mucha rabia. Quién sabe cómo fue su infancia. Y quieren salir a descargarse con el mundo, con la gente que menos tiene qué ver, pero es el proceso de cada quien…”, indicó la mujer.