¿Indirecta? Maluma expresó su molestia por artistas que usan ‘playback’ en conciertos

El artista colombiano, Maluma, es uno de los más destacados del género, tanto así que su éxito no solo ha llegado a países latinoamericanos, sino que ha trascendido fronteras y continentes. Por esta razón, las actividades de su vida suelen ser tema de conversación para sus miles de seguidores.

Recientemente, en su cuenta de Twitter llamó la atención de varios usuarios al publicar un comentario en el que expresó su molestia. Al parecer, Juan Luis Londoño, como es su nombre de pila, habría asistido a un concierto y habría salido decepcionado de la presentación.

Aunque no fue específico y no nombró a nadie en particular, sí contó el motivo de su molestia, pues hizo referencia al playback que usan algunos artistas sobre el escenario.

“Que m… cuando uno quiere ir a ver a su artista favorito y todas las canciones son playback”, escribió en la publicación que estuvo acompañada de un emoji expresando desagrado.

El playback es una técnica usada en varios ámbitos artísticos, como la música y el cine, en donde se pone de fondo una pista previamente grabada que, frente a las cámaras o el escenario, simplemente se sigue con mímica.

A propósito de sus palabras, que reúne más de siete mil interacciones, varias personas comenzaron a especular sobre el artista al que se refirió y mencionaron a algunos como Daddy Yankee y Kenia Os.

Asimismo, hubo comentarios en los que criticaron al paisa, pues aseguraron que él hace lo mismo. “Un burro hablando de orejas”, se lee. Por otra parte, también se ven varios comentarios en los que defienden a Maluma y señalan que es de los pocos artistas que en realidad cantan en sus conciertos, sin necesidad de usar herramientas como el ‘playback’.