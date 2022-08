Esto le escribió Camilo a Evaluna por su cumpleaños

La hermosa Evaluna Montaner llegó a sus 25 años y de una manera especial en compañía de sus más cercanos ha decidido apagar las velas de su pastel en un día memorable.

Es por ello que Camilo usó sus redes sociales para expresarle su amor, tal como acostumbra a hacerlo, para dejar claro una vez más quién es la reina en su vida, en su tribu, pero en especial en su colmena

“Te veo florecer cada día. Eres la fortaleza de nuestro hogar. Hemos pasado por todas, las dulces, los muros, las espinas, hasta llegar al fruto. Aprendo cada día de ti. Eres la semilla del árbol más gigante del mundo. Eres digna hija del creador. Te amo, feliz cumpleaños, reina de la colmena. 🐝” — Camilo

Ricardo Montaner se sumó a la celebración

Camilo no fue el único pues Ricardo Montaner, padre de Evaluna, también se volcó a sus redes para enviarle su respectivo mensaje en una imagen que representa el amor de padre e hija.

“Anoche dormí profundo, la tranquilidad de tenerte de regreso hizo que pudiera descansar feliz y en paz. Este día está dedicado enteramente a dar gracias a Dios por regalarme tu amor y tu sonrisa. Verte transformándote en alguien mejor cada día es un privilegio. Bendigo el momento en que mami me anunció tu llegada, hace un poco más de 25 años. No creo que exista un papá más feliz y agradecido. Te amo pirulin…Evaluna”, le dedicó su padre.

La cumpleañera no dejó pasar por alto su fecha, por lo que con una imagen con dos velas que representan la edad que cumple, 25 años, posó a su manera para agradecer por este año más de vida.

“Amo cumplir años. Le agradezco a Dios por los que me rodean de cerca y de lejos que me hacen sentir especial, celebrada y amada. 25. Un cuarto de siglo. Primero del resto de mi vida como mamá. Seguramente el último apagando las velas yo. Me siento afortunada de tenerlos. 🎂 lojamo”, escribió Evaluna al pie de publicación.