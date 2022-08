Diego Saenz habló sobre la ‘morboseada’ que le hicieron a su novia y confesó que le pasó lo mismo

Diego Saenz y Laura Barjum son una de las parejas más queridas en redes sociales, pues se conocieron por hacer parte del mismo grupo de influencers, hasta que finalmente, hace varios meses, sorprendieron con la noticia de que se gustaban y empezaban una relación amorosa. A partir de ahí, ninguno de los dos ha dejado de subir contenido juntos, además de hasta lanzar una propia sección para su relación.

Lea también: “Qué incómodo”: Santiago Alarcón estuvo en ‘Día a Día’, y lanzó tremenda pulla a presentadores

Es evidente que muchos los admiran, no solo por su contenido, sino por la misma relación que llevan, además de manejar el mismo humor. En sus redes sociales han dejado ver lo mucho que se apoyan, sobre todo en sus proyectos profesionales “la certeza de que ahí estaba, que me acompañaba y me aplaudía, aunque fuera desde lejos” dijo Laura en uno de los últimos post.

Ahora, a través de las mismas redes sociales, Laura compartió una incómoda situación de cuando salió a la calle en una licra normal de ejercicio, con una chaqueta. En eso, al parecer tuvo una mala experiencia con unas personas que la ‘morbosearon’ y les dijeron cosas feas, hasta el punto de afirmar que le dio miedo salir con ese pantalón, pues no entendía por qué habían dicho eso, si no salió por ninguna parte mostrando algo de más.

Lea también: “Más personas así”: pararon una avenida completa para que esta abuelita pudiera cruzar

Ante esto, Diego Saenz no perdió la oportunidad para hablar del tema en una entrevista que le hicieron, afirmando que, a pesar de lo horrible que sonara, la sociedad se había acostumbrado a ese tipo de comportamientos, de lado y lado, pues confesó que a él también le había pasado lo mismo, incluso que se había atrevido a coger su cola.

Evidentemente, la confesión terminó asombrando a muchos, dándole mucho apoyo a Laura, quién se vio bastante afectada por ese percance.